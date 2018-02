La Càtedra d´Infermeria Familiar i Comunitària de la UA convoca els seus premis i beques per a 2018

La Càtedra d´Infermeria Familiar i Comunitària de la Universitat d´Alacant ha convocat els premis i beques 2018 amb el propòsit de distingir i donar suport a la investigació en l´Especialitat d´Infermeria Comunitària. La convocatòria compta amb la Beca d'Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària, dotada amb 1500 euros i diploma acreditatiu per al resident que resulte elegit i 500 euros i diploma acreditatiu per a la unitat docent on estiga fent la formació el resident que l´obtinga. El millor treball de final de residència també té un reconeixement dotat amb un premi de 500 euros i diploma acreditatiu.



També, amb el propòsit de fomentar i donar suport a la investigació sobre Infermeria Familiar i Comunitària en el període de realització d´una tesi doctoral, s´ha convocat la beca para la realització de tesis doctoral sobre Infermeria Familiar i Comunitària, dotada amb 6000 euros per al doctorand que resulte elegit.

D´igual manera la Càtedra ha convocat dues beques per a sufragar la participació en el curs "Participatory Action Research in Public Health" que es desenvoluparà entre el 20 i el 22 d´abril a la Universitat d´Alacant i el Premi a la Millor Unitat Docent de l´Especialitat d´Infermeria Familiar i Comunitària, que constarà d´un diploma acreditatiu i difusió en els mitjans de comunicació.

En la pàgina web de la Càtedra d´Infermeria Familiar i Comunitària es pot trobar tota la informació sobre els terminis i requisits per a optar a les diferents beques i premis convocats amb l´objectiu de fomentar i donar suport a la investigació sobre la Infermeria Familiar i Comunitària.