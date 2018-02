¿Por qué no se conoce a las mujeres matemáticas?

¿Por qué no se conocen nombres de mujeres matemáticas? Esta fue una de las cuestiones abordadas en la conferencia "Mujeres en femenino" durante el acto de entrega de los premios del IX Concurso de Microrrelatos Matemáticos y de los XIX Premios Jorge Juan de Matemáticas celebrado en la Universidad de Alicante.

A cargo de Lorena Segura, profesora del Departamento de Matemáticas y miembro de Dimates (Grupo de divulgación matemática de la UA) la intervención, enmarcada en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visibilizó la labor de aquellas mujeres que contribuyeron sustancialmente al avance de las matemáticas.

"Mi objetivo, señala Segura, ha sido enmarcar el contexto social al que se han enfrentado las mujeres recorriendo algunas opiniones de diferentes personajes influyentes de distintas épocas, así como exponer algunos estudios sobre ciencia y género. Finalmente, con pequeñas pinceladas, he abordado la labor de aquellas mujeres que han contribuido sustancialmente al avance de matemáticas como Hipatia, Sophie Germain, Ada Lovelace, Emmy Noether o, más actual, Maryam Mirzakhani, entre muchas otras".

Premiados

Tras la conferencia de Segura, la Facultad de Ciencias de la UA anunció los ganadores de entre los más de 300 textos presentados al IX Concurso de Microrrelatos Matemáticos, y de los 38 participantes de los XIX Premios Jorge Juan de Matemáticas.

En concreto, en el caso de los microrrelatos en valenciano resultaron ganadores, como primer premio, "No tornaré a desitjar, no estimaré i abraçaré, no conviuré junt l'amor inclement. Vull viure de nou sense por" del profesor de la UA, Òscar Forner; y, en segundo lugar, "Oh! Alegria i sotavent tu inspires i respires la valentia dels vells navegants, tots llops de mar sense ona blanca", de la profesora Yolanda Segovia.

En castellano, se alzaron con el reconocimiento las estudiantes Blanca Vázquez y Mª del Pilar Sánchez con "Se habituó a depender de memorias y cachitos de aquellos días donde compartía cada cielo de los miles que vivían" y "Le robaste a traición su recuerdo, y sellaste su carácter bajo llave. Cabizbaja, ella sigue en pie sobre sus sueños", respectivamente.

En el caso de la competición de problemas matemáticos abierta a estudiantes de cualquier universidad española, el primer premio fue para Emilio Domínguez, de la Universidad de Murcia, y, el segundo y tercer premio, para los alumnos de la UA David Torregrosa y Sergio García. Los accésit recayeron en Paula Gomis, Juan Vicente Soler, Alejandro Gil, Samuel López y Assia Kourati de la Universidad de Alicante.

El acto estuvo presidido por la directora del Secretariado de Responsabilidad Social de la UA, Diana Gil; la coordinadora académica de Matemáticas, Mª José Nueda; y el profesor del Departamento de Matemáticas y también miembro del Grupo de Divulgación Dimates, Julio Mulero.