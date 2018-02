La directora general de l´IVACE aposta per impulsar les relacions amb els parcs científics

La directora general de l´Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), Julia Company, va visitar la Universitat d´Alacant per tal de conèixer de primera mà les instal·lacions del Parc Científic d´Alacant i les seues potencialitats com a pol de creació i atracció d´empreses de base tecnològica.

Company es va desplaçar a la zona d´ampliació del campus de la Universitat d´Alacant que acull el Parc Científic, acompanyada de la gerent del Parc, Olga Francés i de la directora del Secretariat de Desenvolupament del Campus, Elia Gutiérrez, les quals li explicaren la situació actual, amb tota la zona urbanitzada, amb diferents instal·lacions en funcionament i amb nous edificis projectats i en procés de licitació per a la seua construcció.

Company va tenir l´oportunitat de visitar algunes de les empreses que treballen al Parc Científic -tant EBT sorgides de la pròpia Universitat com d´altres externes que s´hi ha vinculat- i de conèixer el plans de futur per a que el Parc Científic esdevinga un pol d´atracció per a la investigació aplicada i les empreses de base tecnològica (EBT).

La gerent del Parc Científic, Olga Francés va destacar «la importància de l´IVACE com a soci estratègic i per a treballar de forma conjunta en projectes i iniciatives en les que coincidim».

Julia Company, que abans de la visita es va reunir amb el rector de la Universitat, Manuel Palomar i amb la vicerectora d´Investigació i Transferència Tecnològica, Amparo Navarro, indicà que "l'experiència i el coneixement que tenen els cinc parcs científics és molt valuosa en la pre-avaluació dels projectes de creació de base tecnològica que rep l´IVACE" i va recordar que "entre 2017 i 2018, els cinc parcs han pre avaluat una mica més d'un centenar de projectes de creació d'empreses amb un alt potencial tecnològic i innovador". Una feina que s'emmarca dins de l'acord de col·laboració que l´IVACE va signar en 2017 amb els parcs científics i que es manté en 2018.