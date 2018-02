Chastagnaret presenta avui el seu llibre, ple de les protestes i assassinats massius de Riotinto

Gérard Chastagnaret, exalumne de l´Escola Normal Superior de París i exdirector de la Casa de Velázquez a Madrid, catedràtic emèrit d´Història Contemporània de la Universitat d´Aix-Marsella, i doctor honoris causa per la UA, és autor del llibre Humos y sangre, editat pel Servei de Publicacions de la UA. Quan es compleixen cent trenta anys de la tragèdia de l´«any dels tirs» sobre el qual versa l´obra, es presenta hui a les 19 hores, en la Seu Universitària Ciutat d´Alacant de la Universitat d´Alacant.

Mines de Riotinto, 4 de febrer de 1888. Milers de miners i veïns dels pobles de la contornada s´hi havien concentrat per a manifestar-se contra les calcinacions de pirites a l´aire lliure efectuades per la Rio Tinto Company, ja que els fums tòxics que emetien afectaven greument la salut pública, l´agricultura i el medi ambient. Dues companyies de l´exèrcit, situades entre la pacífica multitud, van obrir foc sense avís previ i van causar probablement prop de dos-cents morts. El terrible balanç, manipulat per les autoritats no va tenir equivalent en l´Europa d´aquell temps.

Basada en centenars de documents inèdits, aquesta obra insereix la tragèdia de l´«any dels tirs» en una dècada de lluites de les poblacions del món rural i desentranya les estratègies i responsabilitats dels diferents poders: companyies mineres, polítics i experts de tota mena. El conflicte i la massacre obrin una reflexió sobre el funcionament del règim de la Restauració i, en general, sobre les actituds de la població i la totalitat dels actors davant d´una catàstrofe mediambiental.

El volum és el número u de la nova col·lecció «Històries». En la presentació hi intervindran els catedràtics de la UA Armando Alberola, Emilio La Parra, Antonio Escudero i Jorge Olcina, a més de l´autor i està organitzada per la Seu Universitària Ciutat d´Alacant i Publicacions UA.