Comença el cicle de Cinema en Valencià de la UA per als xiquets

Quan una institució acadèmica com la Universitat d'Alacant crea una activitat cultural, el principal objectiu que té no és cobrir la capacitat de la sala. Si açò s'aconsegueix, serà motiu de satisfacció, però els objectius originals solen ser més diversos i passen per la divulgació, la docència, l'educació i la transferència de coneixement, entre d´altres. Si, a més d'aquestes pautes, el públic ho agraeix i respon, la satisfacció resulta completa.

Aquest és el cas del Cicle de Cinema en Valencià, que, dirigit al públic familiar, es fa des de l'any 2005 i ha hagut de canviar la seu de les projeccions per a acollir la gran quantitat de públic que acudeix a cada sessió. El cicle vigent actualment, que va començar divendres passat amb la projecció de Vaiana, té lloc a la Seu Ciutat d'Alacant de la Universitat d'Alacant, a l´edifici del carrer Sant Ferran 14, i encara que es programa en la sala polivalent, és habitual que s´adapte una altra sala quan la cabuda ho demanda.





Organitzat pel Servei de Llengües del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, el cicle de Cinema en Valencià compta amb la col·laboració de La Cívica-Escola Valenciana i de l´Institut d'Estudis Catalans.

El director del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, Ferran Isabel, confessa que l'èxit aconseguit en les últimes edicions per aquest cicle suposa una «gran satisfacció», però no se centra únicament en l'afluència de públic, sinó que matisa que «és una satisfacció perquè és un exemple del treball coordinat de diverses institucions que han aconseguit afermar una activitat cultural i de promoció i aprenentatge del valencià a la província d'Alacant».





Quan va naixer el cicle de Cinema en Valencià i per a què servix

Aquesta activitat va nàixer amb la intenció de promocionar el valencià entre els escolars i les famílies, ja que les primeres edicions eren solament vespertines. Tanmateix, els centres d'educació primària de la província es van interessar en la proposta i, a través de les gestions de l´Escola Valenciana, es programen també sessions per a centres educatius. Amb això, explica Ferran Isabel, «es reforça l'aprenentatge del valencià», ja que aquestes pel·lícules doblades «serveixen d'estímul perquè és un complement a les classes amb el qual s'aprèn mitjançant una activitat que sol ser d'oci, com és el fet d'anar al cinema».

Des del punt de vista institucional, la Universitat d'Alacant aconsegueix diverses metes per les quals treballa dia a dia. La Seu Ciutat d'Alacant s'ha convertit en un referent que enllaça la vida universitària i l'acadèmica amb la ciutadania alacantina. Aquest contacte reforça els llaços entre adults, en aquest cas, aquells que acompanyen els menors a les projeccions, però, alhora, fomenta que aquests menors coneguen que la Universitat d'Alacant està present en el seu entorn, en el seu aprenentatge diari, i que, en el futur, la seua formació acadèmica estarà en bones mans. «La universitat ha de ser multidisciplinària i ha d'acostar-se a tots els públics, no solament a estudiants o investigadors», comenta el director del Servei de Llengües.

A més, cal destacar que, malgrat que el cicle principal té lloc a la seu de la capital alacantina de la Universitat d'Alacant, també es fan altres edicions en seus i aules universitàries de localitats com Xixona o Benidorm.

Una altra de les qüestions que resulten exemplars d'aquesta activitat és la «col·laboració entre institucions», indica Ferran Isabel, i afig que «vam sumar esforços la Universitat d'Alacant, La Cívica-Escola Valenciana i l´Institut d'Estudis Catalans». «Cada institució se centra en diferents vessants de l'activitat i obté bons resultats que reverteixen positivament en la ciutadania, que és la finalitat en comú que volem», matisa.





Cicle actual

L'edició que té lloc actualment del Cicle de Cinema en Valencià de la Universitat d'Alacant ha programat vuit pel·lícules per a públic familiar que es projectaran cada divendres fins al 23 de març. Totes les sessions tindran lloc a les 18.30 hores a la Seu Ciutat d'Alacant (Sant Ferran, 40), amb entrada lliure limitada a la capacitat de la sala.

El cicle va començar divendres passat amb la projecció de la pel·lícula Vaiana i seguirà amb Café Society, el 9 de febrer, Gru 3, el meu dolent favorit, el 16 de febrer, Del revés, el 23 de febrer, Mascotes, el 2 de març, Bèsties fantàstiques i on trobar-les, el 9 de març, Batman. La LEGO pel·lícula, el 16 de març i, finalment, Ice Age. El gran cataclisme, el 23 de març.