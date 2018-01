La catedrática Carmen Nájera, en la prestigiosa conferencia Félix Serratosa

La 23ª edición de la Conferencia Fèlix Serratosa, celebrada el pasado 25 de enero en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, contó con la ponencia de la catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Nájera, y el investigador del Laboratorio Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (CNRS) de la Université Paul Sabatier de Toulouse, Antoine Baceiredo.

Este ciclo de conferencias lleva el nombre del destacado químico catalán Fèlix Serratosa (1925-1995) que desarrolló su carrera en el MIT, en el CSIC y la Universidad de Barcelona, y fue impulsor del programa Chaos para la síntesis orgánica asistida por ordenador. Así mismo, fue miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, y recibió el premio Narcís Monturiol de la Generalitat y el premio de la Fundació Catalana per a la Recerca.

Cada año, en forma de conferencia invitada, la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y la Sociedad Catalana de Química, que conforman el comité organizador, otorgan esta distinción a dos investigadores de prestigio internacional valorando su carrera científica.

La profesora de la UA presentó la ponencia "Enantiocatalyzed 1,3-dipolar Cycloadditions of Azomethine Ylides: Applications to the Synthesis of Highly Substituted Prolines with Biological Activity". La complejidad estructural de estos compuestos finales puede ser enorme y eso facilita la síntesis de productos naturales y otros derivados con elevada actividad biológica como, por ejemplo, agentes antivirales, antibióticos y antitumorales.

Durante su extensa carrera académica y científica, Nájera ha recibido múltiples galardones como el "Premio de Química Orgánica 2006" de la Real Sociedad Española de Química; "2006 Rosalind Franklin International Lectureship" de la English Royal Society; SCF 2010 French-Spanish Prize de la Société Chimique de Francia; en 2014 el Premio Medalla Gascó Oliag al Mérito Profesional del Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana; y la distinción IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering.

En 2010 fue nombrada miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y en abril de 2012 Académica con el número 53 de la misma Institución. Además, en marzo de 2013 fue nombrada Académica de la European Academy of Sciences and Arts.

También ha sido distinguida junto a Miguel Yus con un premio Importante de INFORMACIÓN.

Sus contribuciones científicas se han basado en química orgánica sintética. En la última década, ha centrado su investigación en el desarrollo de catalizadores homogéneos y heterogéneos eficientes usando baja carga de catalizador, agua como medio de reacción, reacciones sin disolvente, reacciones multicomponente y el diseño de catalizadores que se puedan recuperar y reciclar.

Es co-fundadora y directora técnica de la EBT Medalchemy S.L. dedicada a la preparación de ingredientes activos farmaceúticos (APIs) desde 2002.

Con más de 400 trabajos publicados y 45 tesis doctorales dirigidas, también pertenece al Comité Científico de varias revistas internacionales como ChemCatChem, Synthesis, Synlett, European Journal of Organic Chemistry, Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Tetrahedron: Asymmetry, Reports in Organic Chemistry, Journal of Turkish Society Section A: Chemistry and Letters in Organic Chemistry.