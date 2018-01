La producció pròpia i el concert del grup Maga marquen la nova programació cultural de la UA

La Universitat d´Alacant comença l´any amb una nova programació cultural ACUA per als mesos de gener a juny de 2018, un programa que inclou noves propostes expositives i disset activitats de teatre, música, poesia i dansa. La nova proposta cultural de la UA està marcada per la producció pròpia de la mà de l´Aula de Teatre de la UA, que estrenarà tres nous muntatges, l´Aula de Dansa UA, amb el seu nou espectacle; actuacions de la Coral UA, un homenatge musicopoètic dedicat a Mario Benedetti, i la celebració del Dia de la Ràdio UA. A més, destaquen, pel que fa a producció externa, el concert del grup MAGA, el tradicional concert didàctic La Història del Rock i altres produccions teatrals i musicals externes.

La UA continua apostant per la producció pròpia amb vuit propostes dissenyades per als pròxims mesos (tres teatrals, una de dansa, dues actuacions de la Coral UA, el Dia de la Ràdio i un homenatge a Mario Benedetti), a més d´exposicions. Com és habitual, l´Aula de Teatre i l´Aula de Dansa de la UA estrenaran el mes de maig els seus nous muntatges, en els quals treballen durant tot el curs acadèmic, seguint la línia estratègica de la UA en matèria cultural per a fomentar la formació integral de l´alumnat.

El 8 de maig, a les 20 hores, tindrà lloc al Paranimf l´estrena de l´espectacle La última cena, a càrrec de l´Aula de Dansa Contemporània de la Universitat d´Alacant que enguany dirigeix Carlos Peñalver. Les estrenes de l´Aula de Teatre començaran el 15 de maig amb En defensa, un espectacle dirigit per Iván Jiménez i concebut com un concert de comiat en homenatge a Lola Blasco. El 22 de maig continuaran les estrenes teatrals de producció pròpia amb Hécuba, d´Eurípides, amb direcció de Pascual Carbonell (Paranimf, 20 hores), i conclouran amb l´Aula de Teatre de la Universitat Permanent (UPUA) i l´obra Los figurantes, amb Elizabeth Sogorb com a directora (12 de juny, 20 hores, al Paranimf). Totes les estrenes tenen entrada lliure amb invitació.



https://manager.renr.es/manager/ckeditor/Imatge%20del%20grup%20MAGA



La Coral UA comptarà amb dues actuacions: el 8 de febrer oferirà un concert en el Paranimf al costat de la Coral Monfortina (20 hores. Paranimf. Entrada amb invitació), i el 9 de maig de manera individual per a presentar el seu treball anual com a formació universitària (Paranimf, 20 hores. Entrada amb invitació). La programació ACUA també dedica, en producció pròpia, un apartat per a celebrar El Dia de la Ràdio UA, que arriba a la cinquena edició (15 de febrer, a les 18 hores al Paranimf, amb concurs de programes i actuacions) i un recital musicopoètic en homenatge a Mario Benedetti, amb la veu de Silvana Marrero i el pianista Carlos Darakjian, de la mà del Centre d´Estudis Iberoamericans Mario Benedetti de la UA (CEMAB) (10 d´abril. 20 hores. Paranimf. Entrada lliure). Aquesta activitat forma part de la proposta cultural de la UA entorn del Dia del Llibre.

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/Cartel%20d%E2%80%99una%20actuaci%C3%B3

Producció externa

ACUA inclou en la seua programació nou activitats de producció externa, tres obres teatrals, una de dansa, una de música i poesia, i quatre concerts.

El 14 de febrer arribarà al Paranimf l´obra teatral I tornarem a sopar al carrer, un projecte de teatre participatiu que involucra actors professionals al costat de veïns i col·lectius del barri del Cabanyal, amb Begonya Tena i Xavier Puchades com a autors (20 hores. Entrada 5 euros). Continuarà la programació teatral amb Vives, a càrrec d´ElPuntg, una peça teatral que reflexiona sobre les càrregues policials a l´Institut Lluís Vives el 2012, conegudes com la Primavera Valenciana (21 de febrer, 11.30 hores. Paranimf. Entrada 3 euros), i el 28 de febrer serà el torn d´El Mal de Fedra, a càrrec de la Nave Argo, basada en l´obra de teatre Fedra de Juan Mayorga i l´original d´Eurípides, Hipòlit (11.30 hores. Paranimf. Entrada 3 euros).

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el 7 de març, a les 12 hores, el Museu de la UA (MUA) serà l´escenari de l´espectacle de dansa Mulier, de la formació Maduixa, amb direcció coreogràfica de Mamen García i entrada lliure.

La proposta musical de producció externa arrancarà el 14 de març. El Paranimf acollirà una de les actuacions estrella de la programació, amb el concert del grup Maga, que presentarà el seu últim disc Salto horizontal (20 hores. Entrada 5 euros). La cita següent estarà dedicada al rock, amb el ja tradicional concert La Història del Rock, músics professionals en directe i projeccions pedagògiques el dimecres 4 de maig a les 11.30 h al Paranimf (entrada 3 euros).

Aquest apartat musical inclou també Poetes en Xarxa, (la segona proposta cultural de la UA amb motiu del Dia del Llibre), un espectacle que conjuga música i poesia de la mà d´Adrià Navarro, Tixu i Victoria Ash (18 d´abril, 20 hores. Paranimf. Entrada amb invitació); el concert del Cor de Dones A cau d´orella (25 d´abril, 20 hores. Facultat d´Educació. Entrada amb invitació), i Leyendas & Folklore, a càrrec del cor La Muse Diversité, amb les sopranos Nicoleta Chirila i Luzia Veiga, i el tenor Liviu Iftene (5 de juny. 20 hores. Paranimf. Entrada amb invitació).

Imatge d´una actuació teatral

Exposicions

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües destaca quatre noves propostes expositives que es podran veure al Museu de la Universitat (MUA) els pròxims mesos.

La Sala Sempere acollirà del 26 de gener al 28 de febrer la mostra «Monika Buch. Línia i mòdul». Monika Buch (València, 1936) va ser l´única espanyola que va estudiar a la Hochschule für Gestaltung Ulm (´Escola Superior de Disseny d´Ulm´ o Escola d´Ulm), institució que va ser concebuda com a hereva de la revolucionària Bauhaus.

També es podrà visitar, a la mateixa Sala Sempere, l´exposició «XII Convocatòria d´Arts Visuals mulier mulieris», del 9 de març a 15 de juliol, que s´emmarca dins del programa d´actes desenvolupat per la Universitat d´Alacant per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

La sala El Cub acollirà una altra de les mostres destacades «100 dissenys japonesos», del 15 de febrer a 25 de març, organitzada per la Fundació Japó, i «Espais sacres del segle XX a Alacant, 1950-1980», exposició organitzada per Andrés Martínez Medina, professor del Departament d´Expressió Gràfica i Cartografia de la Universitat d´Alacant, s´obrirà al públic el 8 de març, també a la sala El Cub, i es podrà visitar fins al 20 d´abril.