Las notas y la calidad docente centran las reclamaciones de los universitarios

Los baremos y calificaciones de la evaluación y la calidad docente centran las reclamaciones de los alumnos de la Universidad de Alicante (UA), según se desprende de la memoria del curso 2016-2017 de la Defensora Universitaria. En concreto, las notas acapararon 54 quejas y consultas, mientras que la calidad de los profesores a la hora de impartir las clases sumaron 44 reclamaciones. Las revisiones de exámenes y las fechas y horarios de los mismos aparecen como segundo y tercer motivo para acudir a pedir amparo a este organismo.

La memoria de la Defensora Universitaria, cargo que ostenta Cecilia Gómez, recoge que el curso pasado le llegaron un total de 313 solicitudes de actuación, de las que diez no fueron admitidas a trámite y una solicitud de mediación no pudo llevarse a cabo por no ser aceptada por la otra parte. La Defensora emprendió una actuación de oficio, por lo que finalmente el organismo tramitó 303 actuaciones.

Esta cifra supone un aumento con respecto al curso 2015-2016, en el que se registraron 250 reclamaciones, entre quejas y consultas, circunstancia que Gómez atribuye a que el pasado fue el último curso en que quedaban alumnos de los planes antiguos por lo que se concentraron más consultas.

De los 302 casos admitidos la mayoría, 267, fueron presentados por estudiantes, lo que representa un 88,4 % del total de los casos o solicitudes tramitadas. El número de las actuaciones tramitadas presentadas por el Personal Docente e Investigador (PDI) supusieron el 9,9% y las presentadas por el Personal de Administración y Servicios (PAS), el 0,7%

Por lo que respecta a la resolución de las quejas, el 35,5 % de las mismas se resolvieron de acuerdo con las pretensiones de la persona que interpone la queja, y el 57,8 % en contra. En el 3,3% de los casos, el demandante desistió en sus pretensiones, según puntualiza el informe.

Las reclamaciones dentro de la organización docente son en proporción las que más han aumentado en los últimos años. De hecho prácticamente se han doblado con respecto al curso pasado al pasar de 53 a 102 quejas y consultas. En este apartado se encuentra la calidad docente.

Por otra parte, la Facultad de Educación acapare con diferencia la mayor parte de las quejas durante el curso pasado, con 49, mientras que la siguiente es la Facultad de Derecho con 14 y la de Ciencias Económicas y Empresariales con 13. El hecho de que sean estas tres facultades las que acumulan un mayor número no es extraño puesto que también son las que cuentan con más alumnos.