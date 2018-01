Escarré participará en el World XI Tour to Pakistan

El técnico de la Universidad de Alicante (UA), Juan Escarré, jugador internacional de hockey sobre hierba, ya retirado y ganador de una medalla olímpica en Atlanta 96, participará en el "World XI Tour To Pakistán", evento internacional que tendrá lugar del 16 al 23 de enero, donde el exjugador de hockey ha sido invitado por la Federación Internacional de Hockey como jugador y entrenador de un equipo compuesto por jugadores de todo el mundo.

Pakistán no organiza ningún evento de hockey desde el 2004 por razones de seguridad. Ahora, con el cambio de gobierno, quieren volver a hacer cosas y esta es una de ellas, explica Escarré.

El "Word XI Tour To Pakistán" es un evento consta de dos partes: ceremonia del Hall of fame, donde la Federación Internacional de Hockey nombra a varias personas por su aportación en diferentes campos de este deporte: jugadores, árbitros o jueces. Y por otro lado, se celebran dos partidos contra la Selección de Pakistán, uno en Lahore y otro en Karachi y, durante este evento, Escarré va a jugar y dirigir un equipo formado por jugadores de todo el mundo.

"Ya he estado varias veces allí y jugar al hockey ante 30.000 espectadores no se hace todos los días. Aunque a mi edad, me conformo con poder jugar cinco minutos a ese nivel. Como entrenador tampoco será un trabajo duro ya que todos los jugadores que van tienen mucha experiencia (hay 15 medallistas olímpicos en el equipo), no creo que tenga demasiadas cosas que decirles. Esperamos vivir una gran experiencia y ayudar a la vuelta a la élite del hockey pakistaní. Por supuesto, agradecer a la Universidad de Alicante las facilidades para poder asistir", añade Escarré.