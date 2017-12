Biblioteca abierta para no perder el hilo del estudio en las Navidades

El campus de la Universidad de Alicante (UA) no descansa ni durante las Navidades. No hay clases y la actividad administrativa e investigadora es más que mínima, pero aún así son bastantes quienes acuden a estudiar. La Biblioteca General sólo cierra los días 25 y 31 de diciembre, aparte de los fines de semana, y la Sala de Estudio 24 Horas permanece también abierta excepto durante la Nochebuena y la Nochevieja (los horarios al detalle se pueden consultar en la web de la UA). Una circunstancia que, añadida al comienzo del calendario de exámenes justo después de las vacaciones, hace que haya una constante afluencia a las instalaciones durante todas estas fiestas, sobre todo por parte de alumnos que viven en Alicante y por algún motivo lo tienen difícil para estudiar en casa con calma.

Esto les ocurre, como a otros muchos, a Liyi Hu y a Andrés Yasaca, que cursan de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y que tienen los primeros exámenes el jueves 11 de enero. El primero señala que «aquí hay más espacio y sé a lo que vengo», por lo que piensa dedicar muchas tardes al estudio en la UA, mientras que el segundo señala que «en casa me cuesta concentrarme porque tengo una sobrina pequeña, y aquí no hay tanto ruido». También acudiría Esther Esteban, alumna de Química, si no fuera porque es de Cuenca y pasa las Navidades fuera. «Estás con familia, estás con amigos y se te pasa el tiempo; en cambio, en la biblioteca es fácil concentrarse al ser un sitio grande». Su primer examen es el 12 de enero; para irse preparando, antes de vacaciones ya se llevó en préstamo varios libros que pueden serle de utilidad.

Otros tienen la ventaja de poder estudiar en casa, o simplemente lo prefieren por comodidad, aunque allí tal vez puedan distraerse más. Jorge Montoliu y Sonia Íñiguez, alumnos de Biología, se decantan por esta opción; ella es de Petrer y no puede acudir a la UA, pero por suerte, dice, «en casa tengo una sala donde nadie me molesta».