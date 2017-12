Elecciones estudiantiles. Un total de 25.379 alumnos están llamados a votar mañana a sus 78 representantes en el Claustro Universitario. Existen varias asociaciones de alumnos, pero las dos que presentan listas en la mayoría de facultades son ESTUA, que actualmente preside el Consejo de Estudiantes, y el nuevo sindicato vinculado a Joves Socialistes, Saó. Los elegidos votarán a su vez al nuevo presidente de los estudiantes.

«Las delegaciones de alumnos en las diferentes facultades no funcionan porque no solucionan los problemas que pueden surgir entre alumnos y profesores, por eso nos presentamos como alternativa». Así explica el coordinador de Saó, Francisco García, uno de los principales motivos por los que se ha formado en la Universidad de Alicante el sindicato Saó, que ya funciona en los campus de València y Castellón y que nace vinculado a Joves Socialistes. Formalizaron su inscripción en noviembre y han conseguido «reclutar» a un centenar de estudiantes y conformar una candidatura de 52 personas para estrenarse en estas elecciones al Claustro. «Estamos abiertos a todo el mundo, somos un sindicato progresista pero la mayoría de las personas que se han integrado no pertenecen al partido socialista», asegura García.

Entre sus propuestas, destacan mejorar la formación de los alumnos y estrechar lazos con las empresas para mejorar la inserción laboral en cuanto a los estudios. También mejorar la comunicación entre alumnos y profesores y solventar conflictos, así como crear un «banco de apuntes universal». En infraestructuras apuestan por mejorar el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras «especialmente el ascensor, ya que es muy pequeño y no entra una silla de ruedas», puntualiza otro de los miembros de la candidatura, Joaquín Pérez. Y también la instalación de fuentes de agua potable en las facultades para los alumnos. «Pagamos bastante de matrícula como para que no se pongan unas cuantas fuentes. Nos vemos obligados a comprar botellas de agua o a ir al grifo del cuarto de baño», critica García, estudiante de Informática. También quieren mejorar los accesos peatonales al campus y mejorar el sistema de ventilación y climatización de la Escuela Politécnica. Para ello esperan contar con el respaldo del vicerrector de Campus.

Además, desde Saó se quejan de que las secretarías de algunas facultades cierran por las tardes «y a veces no te atienden porque dicen que están en su tiempo de descanso, eso tiene que mejorar», argumenta García. También les gustaría que se reconociera de alguna manera a los profesores que además de enseñar «consiguen transmitirnos su pasión». La igualdad es otro de sus mensajes y Paloma Sánchez quiere que se visibilicen «referentes femeninos» en el campus, por ejemplo a través de la estatua de alguna mujer importante.

El sindicato ha creado una página web en la que reservan un espacio a las propuestas de cualquier estudiante o profesor. Se puede votar entre ellas y la que más respaldo consiga se incorporará a su programa, aseguran. «Lo que queremos es mejorar el día a día de los estudiantes y que se sientan representados», resume García.