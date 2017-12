Viviendas temporales de la Universidad en la Maiker Faire de Roma

El proyecto de investigación sobre viviendas temporales para situaciones de emergencia, #Reme, del laboratorio de Fabricación Digital Fab Lab Alicante, se ha expuesto en la Maker Faire Rome 2017, considerada la feria internacional sobre fabricación digital y cultura DIY (Do It Yourself) más importante de Europa. Con un total de 10 pabellones, más de 700 expositores de 40 países y más de 120.000 visitantes, es una exhibición de tecnología, investigación y creatividad que reúne a inventores, investigadores, creadores y entidades de toda Europa.

#REme es un refugio temporal que se basa en tres piezas combinables de código abierto que pueden ser producidas en cualquier laboratorio de fabricación digital con los materiales de los que se disponga. Este nuevo concepto "supone una nueva manera de mirar el problema y elimina dos de las grandes trabas de estas construcciones que eran el transporte hasta el lugar y la limitación de configuraciones que suponen los sistemas prediseñados", sostiene Castro quien afirma que otra de las ventajas es "que favorece el empoderamiento y la interacción en las comunidades en las que se establecen".

La participación de #REme en la Maker Faire Rome se debe al mecenazgo de la plataforma #ITmakES, proyecto de la Embajada Italiana en Madrid, que trabaja activamente en la generación de una red de colaboración internacional entre creadores, makers e investigadores españoles e italianos.

#ITmakES es un conjunto de proyectos para promover y redefinir el nuevo "Made in Italy", bajo un prisma de cooperación transnacional. Italia tiene una fuerte apuesta por la fabricación digital, ejemplo de ello es el hecho de que la Maker Faire de Roma es la más importante de Europa.

"El proyecto The Fab Linkage pretende conectar Italia y España para colaborar y lanzar nuevos proyectos que acabarán siendo presentados en dicho evento", explica Juan Carlos Castro, uno de los investigadores artífices del proyecto #REme.



Adaptabilidad

#REme es un proyecto diseñado por Juan Carlos Castro, Francisco de Juanes y Leandro Moreno en Fab Lab Alicante un laboratorio de fabricación digital de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. "#REme intenta cambiar conceptos a través del diseño paramétrico y la fabricación digital", comentan.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un espacio habitacional temporal que sea fácil de construir con técnicas y herramientas propias de la fabricación digital. Uno de los puntos con más adeptos y detractores es la utilización de globos y de color a modo de aislamiento.

"El proyecto se plantea como una necesidad vital de liberar las construcciones utilitaristas y eficaces en situaciones de emergencia de prejuicios respecto al tema de lo lúdico y lo festivo" afirma Juan Carlos Castro que además es el director de Fab Lab Alicante.

#REme ha ganado el Primer Premio en el Festival Internacional de Arquitectura eme3 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, COAC Barcelona, ha participado junto a la ONG Karam en la recaudación de fondos para refugiados del Mercado de Diseño de Alicante y fue parte de la exposición y las jornadas de fabricación digital Fab·U·Lab en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

Además ha sido seleccionado entre 274 proyectos para su participación en los Encuentros de Arte Contemporáneo del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (EAC2017). Vía la colaboración con ITmakES y la Embajada de Italia en Madrid, ha participado en la BCN Design Week, ha estado expuesto en el Design Hub del Barcelona Centre de Disseny y la participado en la Maker Faire de Barcelona.