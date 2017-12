María Villa: «Mi secreto para sacar buenas notas ha sido el deporte»

María, Premio Extraordinario del Grado con el mejor expediente, ya está trabajando en una clínica mientras estudia un máster, aunque no se cierra ninguna puerta. Jugadora de voleibol, asegura que el deporte le ayuda a aprovechar el tiempo.

¿Con qué expediente ha terminado el Grado de Óptica?

Pues no lo sé exactamente, con una nota media de cerca de 9. Sí sé que fue la más alta porque gracias a eso pude elegir las prácticas y el Trabajo de Fin de Grado (TFG). En realidad acabé en agosto porque las prácticas externas que tenemos que hacer las terminé en verano.

¿En qué ha consistido el Trabajo de Fin de Grado?

Hice el trabajo de investigación en el laboratorio de genética en retina, aquí en el Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología que dirige Nicolás Cuenca. El trabajo forma parte de un doctorado que prueba un fármaco para la retina. Ha sido un orgullo poder participar.

¿Cuál es el secreto para sacar tan buenas notas?

Sinceramente, creo que el deporte. Juego al «voley» en el Club Voleibol Sant Joan, en Primera Nacional. Tenemos entrenamientos entre semana y partidos los fines de semana y cuando le dedicas tanto tiempo a algo, lo que sacas para estudiar lo aprovechas mucho. Y que te guste la carrera, claro. No he hecho nada extraordinario, la verdad.Soy un poco hiperactiva y el deporte para mí es vital, se lo recomiendo sobre todo a niños y jóvenes.

¿Cuánto tiempo ha podido dedicar a los estudios?

Unas dos o tres horas por semana, no mucho, pero es verdad que cuando vienes a clase y llevas las cosas al día es más fácil. Óptica es una carrera muy práctica, pasas muchas horas en la Universidad y si las aprovechas, es más sencillo.

¿A qué se dedica ahora?

Estoy haciendo el máster en Optometría Avanzada y Salud Visual aquí en la Universidad de Alicante y trabajo en una clínica privada. Las prácticas del grado las hice allí y cuando acabé me llamaron y me ofrecieron formar parte del departamento de Optometría. Voy compaginándolo, sin parar.

Tener trabajo nada más acabar el grado es poco frecuente hoy en día.

La verdad es que sí. Óptica es una carrera en la que no hay mucho paro, todos mis compañeros que acabaron el año pasado están trabajando y los que no, es porque siguen estudiando. Me ofrecieron varios contratos y pude decidir, así que tuve mucha suerte.

El Premio al Talento Óptico Universitario de Alain Afflelou tenía en cuenta el expediente pero también otras cosas y llevaba aparejado un contrato, ¿qué va a hacer?

Me hicieron una entrevista por skype porque eligen los perfiles que mejor les encajan en la empresa. Fue un orgullo recibirlo y el acto en Madrid fue muy bonito. Te ofrecen un contrato indefinido que está muy bien, ahora tengo esa puerta abierta, nunca se sabe.

¿Dónde se ve en un futuro?

La verdad es que no lo sé. La investigación me ha gustado mucho a raíz del TFG y también me gusta el trato con el paciente. Me veo haciendo el doctorado para seguir aprendiendo pero luego no sé si seguiré en Alicante, ni siquiera en España, no me importaría salir. Hice tercero en Madrid con la beca Séneca porque con la Erasmus no me convalidaban muchas asignaturas y fue una experiencia buenísima.

¿Por qué estudió Óptica?

Quería estudiar Medicina, pero por unas décimas no entré. Me decanté por Óptica porque me encantaban la física y la salud y mezcla las dos cosas. Ahora estoy enamorada de la carrera, no la cambio.