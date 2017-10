El MUA dedica l'exposició anual dels seus fons a les "Notes de Color"

Un any més, coincidint amb l´inici del curs, el MUA renova l´exposició dels seus fons. La col·lecció del museu universitari, integrada per més de 1.600 creacions contemporànies, es mostra periòdicament atenent a criteris tècnics, materials i sobretot temàtics. La llar, el paisatge, l´art social o la destinació han sigut els eixos vertebradors de les últimes mostres. Enguany, els tècnics del MUA han triat el color com a protagonista perquè, com afirmen, "La llum es reflecteix en els objectes i es torna en color, es converteix en estímul sensorial i manifest de la riquesa del món que ens envolta. Els colors influeixen sobre l´ànima, d´ací la seua essencialitat com a medi artístic per a l´expressió formal i emocional. Més enllà del dibuix que dóna forma, el color té la capacitat de donar vida al que representa".

Amb el títol "Notes de Color" aquesta exposició, que podrà visitar-se a la sala Arcadi Blasco del MUA fins al 29 de juliol del 2018, evidència a través de l´obra de 17 artistes que el color és el llenguatge que permet una comunicació sensitiva més enllà de les paraules: Joan Miró i Albert Agulló fusionen art i literatura en obres en les quals expandeixen visualment la poesia de Takiguchi i Gamoneda respectivament. La gamma cromàtica en ocasions és un termòmetre que mesura la temperatura visual, i així es pot apreciar en "Las Cuatro Estaciones" d´Eusebio Sempere, en l´aquarel·la de Silvia Viñao, en l´acrílic de Gaspar Jaén o en les fotografies de Carratalá i Angel G. Catalá. Des de la malenconia i el record, Ana Peters i Arcadi Blasco empren el color per a aprofundir en l´expressió de les emocions. Eduardo Chillida i Joaquín Michavila conceben la composició tonal com una combinació de massa, pes i equilibri. Hernández Mompó i Montserrat Albert aprofiten amb un gran encert el colorit per a evocar la infància. María Chana, en les seues aquarel·les, desplega un joc de grafismes i aiguades interessant. Mónica Buch experimenta, en creacions tornassolades, amb els efectes òptics i la geometria. Dis Berlin, amb el seu collage, ens ofereix una vertadera explosió còsmica de formes i colors. La mostra es completa amb la suggeridora i misteriosa fotografia de Marco Algovia.

L´Àrea Didàctica del MUA, de la mà dels seus responsables Remedios Navarro i David Alpáñez, han dissenyat una proposta didàctica al voltant d´aquesta exposició que inclou una visita guiada a la mostra i el taller "Color = Emoció" (fins a l´11 de maig de 2018, per a estudiants d´infantil a batxillerat i educació especial). Després de visitar l´exposició, el taller consistirà en l´elaboració de creacions plàstiques en les quals el color es convertirà en el vehicle per a l´expressió d´emocions i sentiments. L´activitat variarà segons l´edat dels participants, i s´adaptaran els continguts als diferents nivells educatius.