Juan Mesa Sanz, catedrático de Filología latina de la Universidad de Alicante, elegido representante de España en el International Medieval Latin Committee

El International Medieval Latin Committee ha elegido, por unanimidad, al profesor Juan Mesa Sanz, representante de España en dicha institución. El doctor Mesa sustituye al también español José Martínez Gázquez, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se da la circunstancia de que Mesa es el único representante perteneciente a una universidad que no ofrece ningún título de estudios clásicos. El representante español tiene encomendado, entre otros menesteres, la incorporación o mejora de herramientas digitales para el estudio de los textos, así como el incremento de la presencia del Committee en los períodos entre congresos.

El catedrático de Filología latina es autor de numerosos trabajos cuyo objeto de estudio es el latín medieval. Precisamente, acaba de salir de imprenta el volumen, a su cuidado, Latinidad medieval hispánica (Florencia, Edizioni del Galluzo, 2017), en el que han colaborado investigadores de reconocido prestigio para tratar sobre el concepto de latinitas en la Edad Media peninsular. Igual de recientes son las aportaciones del profesor Mesa para dar luz a la controversia originada por las teorías de Nicholas Gibbs sobre el enigmático manuscrito Voynich, cuya lectura nos sigue quedando vedada.

El International Medieval Latin Committee tiene como misión principal la organización de congresos internacionales para promover el estudio del latín medieval en todo el mundo. El Committee está formado por un representante de cada uno de estos países europeos y norteamericanos: Austria, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suiza, Escandinavia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. La institución está presidida por Jan M. Ziolkowski (Harvard University) y representan a sus respectivos países Walter Berschin (Universität Heidelberg), Rita Beyers (University of Antwerp), Pascale Bourgain (École Nationale des Chartes), Mary Garrison (University of York), Michael Herren (York University, Toronto), Gunilla Iversen (Stockholm University), Juan F. Mesa Sanz (Universidad de Alicante), Aires Nascimento (Universidade de Lisboa), Agostino Paravicini (Université de Lausanne), Danuta Shanzer (Universität Wien), Mariken Teeuwen (Huygens ING, Amsterdam y University of Utrecht) y Jean-Yves Tilliette (Université de Genève).

Este Committee tiene más de un cuarto de siglo de vida. Se creó gracias a los esfuerzos de Walter Berschin, que organizó el primer congreso internacional de latinistas medievales en Heidelberg en 1988. Desde entonces, reputados especialistas de todo el mundo se han dado cita en Florencia (1993), Cambridge (1998), Santiago de Compostela (2002), Toronto (2006), Nápoles (2010), Lyon (2014) y Viena (2017).