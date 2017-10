La Universidad reconoce la labor del Consejo de Alumnos en sus 30 años de vida

La Universidad de Alicante conmemoró este jueves por todo lo alto el trigésimo aniversario del Consejo de Estudiantes en un acto que se celebró en la sala Club del Museo de la Universidad y que contó con la participación de más de 400 personas.





Sin duda, los ex presidentes del órgano de representación estudiantil de la Universidad de Alicante fueron los principales protagonistas de un acto en el cual se reconoció la labor realizada por este órgano además de destacar su función y utilidad. Tanto el actual presidente, Edgar Martorell, como los ex presidentes, -José Manuel Mora; Luis Concepción; Trini Amorós; Ismael Vicedo; José Manuel Fuentes; Herick Campos; Juan Ángel Conca; Luis Marco; Cristian Sirvent; David Navarro; Elena Garrigós; y David Morcillo-, recibieron un cálido homenaje de una sala que respiraba historia universitaria por los cuatro costados. Los protagonistas, -estuvieron presentes en el acto casi todos-, recibieron de manos de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Nuria Grané, una distinción en recuerdo de este trigésimo aniversario y en representación de todos ellos, tomó la palabra Luis Marco, quién realizó un recorrido por la historia del Consejo de Estudiantes -antes Consejo de Alumnos-, recordando a cada uno de los ex presidentes.

El rector, Manuel Palomar, en su intervención cerrando el acto, destacó el «compromiso de servicio mostrado por todos los presidentes del Consejo de Alumnos» y agradeció su dedicación a la «representación estudiantil en nuestra Universidad». Quiso destacar que «somos, en fin, una consecuencia, un resultado de la democratización, de la alianza entre los derechos civiles y políticos entonces recién reconquistados y de los derechos sociales que empezaban a esbozarse en nuestro país» y que eso se demostró con la creación del Consejo de Estucientes.





El acto se enmarca en los Encuentros del Proyecto Alumni, una iniciativa institucional que aglutina a las egresadas y egresados de la Universidad de Alicante. Por este motivo, el rector hizo entrega de un reconocimiento al Banco Santander Universidades por su especial contribución a este proyecto.

Este acto conmemorativo de los 30 años de Consejo de Estudiantes finalizó con la actuación del grupo de teatro alicantino Improvivencia así como del grupo musical CaféRock, integrado por antiguos estudiantes de la Universidad de Alicante.