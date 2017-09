La Universitat d'Alacant ofereix el Seminari d'Orientació per a la Preparació de les Proves per a Majors de 25 i 45 Anys

Ja ha començat el període de matriculació per al Seminari d'Orientació per a la Preparació de les Proves de Majors de 25 i 45 Anys en la Universitat d'Alacant. Fins a divendres pròxim, dia 29 de setembre, està obert el termini.

La Universitat d'Alacant, a través del Secretariat d'Accés i Orientació Universitària, dependent del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació ha organitzat tal com ha fet els últims cursos, el Seminari d'Orientació per a la Preparació de les Proves d'Accés a la Universitat per a Majors de 25 i 45 Anys. El seu objectiu és establir unes pautes de treball que orienten l'alumne en la preparació de les assignatures comunes i específiques que componen les proves a través de sis sessions presencials de cadascuna de les assignatures amb un total de nou hores per cada matèria, del suport del material didàctic escrit i de la informació renovada i d'última hora que facilita l'accés a l'UACloud de la UA.

El seminari s'impartirà els divendres a la vesprada entre el 6 octubre de 2017 i el 23 de març de 2018. La matrícula es pot fer en la modalitat en línia, per correu electrònic, o bé en el Servei d'Alumnat de la UA.

A través del suport del material didàctic escrit i de la informació renovada i d'última hora que facilita l'accés al campus virtual de la UA, s'ajudarà l'estudiant a adquirir els continguts i procediments de cadascuna de les matèries, tant comunes com específiques, i l'estructura dels sistemes d'avaluació.

Les sessions seran impartides per professorat tant de la universitat com de centres d´FPA, que han sigut coordinats pel professor especialista que elabora les diferents proves.