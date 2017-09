La Seu Universitària de Torrevella presenta la nova programació cultural per al primer trimestre del curs

La nova programació cultural de la Seu Universitària de Torrevella va ser presentada divendres passat en l´ajuntament de la localitat per Eva Valero, directora del Secretariat de Seus Universitàries de la UA, i José Norberto Mazón, coordinador acadèmic de la Seu Universitària de Torrevella, acompanyats per Domingo Pérez, regidor de Cultura, Ramón Torregrosa, president de la Societat Cultural Casino, i Rosario Soler, vicepresidenta de la Societat Cultural Casino i encarregada de relacions institucionals.

La Seu Universitària de Torrevella aposta per una programació dissenyada per a tots els públics, en la qual tindran cabuda propostes culturals i formatives noves i variades per al primer trimestre del nou curs acadèmic 2017/2018, tal com ha detallat la directora del Secretariat de Seus Universitàries de la UA, Eva Valero.

La programació començarà dijous que ve, 5 d'octubre, amb les Jornades de Difusió de la Mediació, una trobada organitzada per la Seu Universitària de Torrevella, l'Institut Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta i la Regidoria de Benestar Social, que, dirigida per Soledad Ruiz de la Cuesta, professora de Dret Processal a la Universitat d'Alacant i coordinadora de Mediació de la Facultat de Dret, té com a objectiu difondre entre la ciutadania els avantatges de recórrer a la mediació com a mètode de resolució de conflictes alternatiu o complementari del judicial. Les jornades es desenvoluparan a partir de les 17.00 hores al Centre Cultural Virgen del Carmen.

Enguany, com a novetat, la Seu Universitària de Torrevella estrena un espai dedicat a la literatura «Sal amb llibres: diàlegs literaris a Torrevella», una iniciativa del Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti (CEMAB) de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb la Societat Cultural Casino de Torrevella i l'Institut Municipal de Cultura de la localitat, que sorgeix amb la intenció de crear un vincle més fort entre la creació literària i la ciutadania torrevellenca i de la comarca del Baix Segura, a través de la presència continuada de professors de la UA i d'altres institucions espanyoles i estrangeres, així com d'escriptors que visiten la nostra universitat. L'objectiu central d'aquest espai serà, doncs, fomentar la literatura, en totes les seues formes, des de la novel·la fins al microrelat o el còmic passant pel teatre i la poesia.

Tota la información de la resta d´activitats del programa, com cursos, tallers, jornades, conferències, cinema, teatre, ciència, ComarCon17 o la divulgació de les tecnologies informàtiques es poden consultar a la página web de la Seu (https://web.ua.es/es/seus/torrevieja/) i als seus perfils en xarxes socials.