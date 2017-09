La Universidad arranca el curso con 5.700 alumnos matriculados y 2.180 en lista de espera

La Universidad de Alicante (UA) ha iniciado esta mañana las clases del curso 2017-18 con más de 5.708 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en los 46 títulos de grado y dobles grados que imparte.

Esta cifra supone cubrir casi el 99% de las plazas ofertadas, al quedar 65 plazas en 14 grados de distintas facultades.

La vicerrectora de Estudiantes de y Empleo, Nuria Grané, asegura que estas cifras "nos hacer sentir muy satisfechos del resultado obtenido", ya que "este año se ha logrado cubrir prácticamente la totalidad de las plazas ofertas". Y destaca que el proceso de matrícula, que "se ha desarrollado con total normalidad", ha apuntado.

Entre los grados más demandados por el alumnado de nuevo ingreso destacan Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Enfermería o los grados de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, mientras que otros grados que han presentado gran demanda como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Criminología (online) y Nutrición Humana y Dietética.

A fecha de hoy 2.180 alumnos permanecen en lista de espera en alguno de los grados. Al finalizar la primera fecha de matrícula era 8.290 aspirantes los que llenaban las listas de espera. De ellos, 1.889 fueron llamados para matriculación.

Hoy ha sido un día de ciertos nervios para muchos de estos estudiantes de nuevo ingreso que sobre todo han tenido dificultades para orientarse en el campus y en localizar las distintas aulas a las que tenían que acudir.

Esto les ha ocurrido por ejemplo a Gema Molina y Paula Valdés que han iniciado esta mañana sus estudios en Filología Inglesa y Publicidad y Relaciones Públicas respectivamente.

"Es un poco de lío por los nombres que tienen las aulas y aunque vamos con el mapa online al final hemos tenido que preguntar para llegar a clase", explican.

Más allá de ubicarse en su nuevo lugar de estudios ambas se muestran optimistas con los grados elegidos. "Un poco de miedo al cambio desde el instituto tenemos pero creemos que lo llevaremos bien aunque vamos a tener que estudiar en serio".

Amador Martínez y Caterina Mamchur han asistido a sus primeras clases en Sociología, pero para ninguno de ellos era su primera opción. Mientras para Martínez es "la carrera que más me llamaba la atención de las que podía entrar y por lo que he visto creo que me gustará", Mamchur tiene claro que "como en un par de semanas vea que no es lo mío me cambio".

Con ilusión esperaban Pedro Echeverría y Olaya Callejón que llegara la hora de sus clases, en el turno de tarde, de Ingeniería de Imagen y Sonido y Arquitectura. "Nos hemos venido de buena mañana porque somos de Santa Pola y no hay mucha frecuencia de autobuses, así que por las mañanas estudiaremos aquí y por las tardes iremos a clase", explican.

De momento se muestran encantados con las instalaciones del campus y confiados con que los estudios que han elegido les gusten porque en su caso la decisión ha sido "totalmente vocacional".

Plazas vacantes

La UA ofrece todavía la posibilidad de ocupar algunas plazas vacantes. La Facultad de Filosofía y Letras ofrece plazas en los grados de Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Filología Catalana, Historia, Humanidades, Geografía y Ordenación del Territorio, Turismo y Traducción e Interpretación de Alemán.

La Facultad de Derecho oferta plazas en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en Gestión y Administración Pública, mientras que la Facultad de Ciencias tiene plazas en el Grado de Geología.

La Escuela Politécnica Superior ofrece plazas vacantes en los grados de Arquitectura, Ingeniería Civil y Fundamentos de la Arquitectura.

Los estudiantes interesados en cursar alguno de estos títulos deben dirigirse directamente a la secretaría de la Facultad o Escuela a la que están adscritos dichos títulos o llamar al servicio de atención telefónica (965909900).