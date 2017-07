Colaboración de la UA y el Síndic de Greuges para proteger a las víctimas de violencia de género

La violencia de género supone un grave problema social que requiere de grandes esfuerzos por parte de los gobiernos para hacerle frente. Es por ello que las expertas de la Universidad de Alicante, Ana Rosser, profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social y miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género, y Diana Jareño del Departamento de Sociología I, han colaborado en el último informe del Síndic de Greuges sobre la atención y protección a las víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana.

Tal y como se apunta en el informe, "ellas han dado forma y rigor científico a muchos de los planteamientos que les presentamos desde el inicio de este estudio. Gracias por su completa disponibilidad para resolvernos dudas y enfoques, que se ha situado mucho más allá de los acuerdos fijados en el convenio que el Síndic de Greuges estableció con la citada Universidad".

En este estudio, además de unificar toda la información para conocer la situación real de los dispositivos de atención a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de violencia de género y evaluar las respuestas de las distintas administraciones implicadas, se han propuesto recomendaciones para una atención de mejor calidad, eficiencia y completa a las víctimas.

"Estas mejoras van orientadas especialmente a la formación de las y los profesionales, la coordinación entre los diferentes recursos y la potenciación de la autonomía de las víctimas a través del apoyo real en la búsqueda de empleo y vivienda y la inclusión de los menores hijos e hijas de las víctimas en los diferentes protocolos de actuación, entre otras", explica Ana Rosser.

La participación de la Universidad de Alicante ha permitido el diseño de cuestionarios y el análisis de los datos sobre el funcionamiento de los centros residenciales especializados en violencia de género y el estudio del perfil de las víctimas y la valoración que estas realizan de los servicios ofertados.

No es la primera vez que estas instituciones colaboran para atajar problemas de gran calado social. De hecho, la institución del Síndic de Greuges firmó una carta de adhesión como socio del proyecto europeo HandsUp en el que participa la Universidad de Alicante junto a instituciones de Portugal, Alemania, Bulgaria y Grecia, para la promoción de la eliminación del castigo físico sobre los niños.



Un convenio entre la UA y el Sabadell permitirá a los estudiantes acceder a créditos para financiar sus estudios

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y el director territorial del Banco de Sabadell, Jaime Matas, han rubricado un acuerdo entre ambas entidades que permitirá a los estudiantes acceder a créditos para financiar sus estudios en la institución alicantina.

Palomar ha manifestado que "el acuerdo con el Banco de Sabadell ofrece a los estudiantes un producto que les permitirá financiar sus estudios con mayores facilidades a la hora de realizar un máster , estudiar en el extranjero o bien cursar el Grado de Piloto Comercial y Operaciones Aéreas en la Universidad de Alicante".

Matas ha remarcado que "este acuerdo contribuye a reforzar los lazos de colaboración entre nuestra entidad y la UA, en este caso ofreciendo facilidades de financiación a sus estudiantes, y que también supone la puesta en marcha de proyectos de carácter cultural y social. Uno de nuestros fines principales es respaldar propuestas que refuercen aún más nuestro vínculo con Alicante y la Comunidad Valenciana, donde somos un referente financiero y donde pretendemos ahondar más en nuestra presencia a nivel social".

Luis Miñano, de European Flyers, ha valorado de forma muy positiva un acuerdo que "servirá para facilitar el acceso al Grado de Piloto Comercial y Operaciones Aéreas que comienza el próximo mes de septiembre en la Universidad de Alicante".

El acuerdo prevé que los alumnos matriculados se puedan beneficiar del acuerdo a través de tres tipos de créditos con plazos de devolución de entre 3 y 10 años. Podrán acceder a estas facilidades de financiación los estudiantes del Grado de Piloto Comercial y Operaciones Aéreas, los de máster y aquellos que deseen financiar sus estudios en el extranjero.





Matas, Palomar y Miñano, tras la firma del convenio.

El rector, Manuel Palomar, felicita les Aules Culturals de la UA pel seu treball anual

El rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, ha rebut els directors i integrants de les Aules Culturals de la UA per a felicitar-los personalment pel treball anual que desenvolupen. Concretament, Palomar ha mantingut una trobada amb l'Aula de Teatre, que integra tres àrees: Teatre Clàssic, dirigida per Iván Jiménez; Teatre Contemporani, sota la direcció de Toni Ferri, i el grup de teatre de la UPUA, dirigit per Pascual Carbonell. L'Aula de Dansa, amb Inmaculada Manresa com a directora, i la Coral Universitària, sota la batuta de Shlomo Rodríguez.

El rector ha estat acompanyat pel vicerector de Cultura, Esport i Llengües, Carles Cortés, i pel director i el subdirector del Servei de Cultura, Faust Ripoll i Joaquín Quílez, respectivament.

Palomar ha destacat que «la formació cultural forma part dels valors de la Universitat d'Alacant, i a través de les diferents aules es duu a terme un treball magnífic que es converteix en la imatge cultural de la nostra Universitat».

El vicerector Carles Cortés afirma que «les Aules Culturals de la UA són un gran projecte cultural que aposta per la formació integral dels estudiants, oberta també a incrementar els coneixements en diverses àrees culturals per part de docents i personal de la UA».

Durant l'acte, els directors de les aules han agraït a la Universitat la seua aposta cultural més enllà de «la realització dels muntatges i dels mitjans, sinó també per la possibilitat que ens ofereix de fer rodar els espectacles al llarg de l'any». Els alumnes també han volgut intervenir per a destacar «el bon ambient que s´hi viu» i per a demanar que «continue aquesta aposta per la cultura que ens beneficia a tots».

L'Aula de Teatre de la UA es va crear fa ja trenta anys amb l'objectiu de fomentar el coneixement teatral de tots els col·lectius de la comunitat universitària (alumnat, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis), amb la pràctica escènica a través d'activitats formatives i tallers, i la participació en muntatges teatrals. Enguany l'aula ha estrenat tres muntatges teatrals: Besos, sota la direcció de Toni Ferre, interpretat per l'agrupació de teatre contemporani de l'aula; Comedia sin título, la gran creació que Federico García Lorca estava gestant quan va ser afusellat, fa ara vuitanta anys, a càrrec del grup de Teatre Clàssic sota la direcció d'Iván Jiménez, i Pluto, d'Aristòfanes, amb l'Aula de Teatre de la UPUA (Universitat Permanent), una comèdia àcida dirigida per Pascual Carbonell. Les obres estrenades enguany comencen ara el seu periple de representacions per les comarques d´Alacant i la seua participació en festivals de teatre.

V Festival de Teatre Clàssic l'Alcúdia-Universitat d'Alacant

El V Festival de Teatre Clàssic l'Alcúdia-Universitat d'Alacant continua la seua activitat. Inclou set representacions a l'aire lliure al Jaciment arqueològic de l'Alcúdia (Elx), tres de les quals són de teatre en l'ensenyament (dijous 13, 20 i 27 de juliol) i quatre a càrrec de companyies professionals (divendres 7, 14, 21 i 28 de juliol). Totes les representacions seran a les 22.00 hores.