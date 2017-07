El Pati de la Ciència, experiments i màgia per a tots a la UA

La https://www.ua.es/va/ acull aquest mes de juliol una nova edició d´"El Pati de la Ciència", un projecte cultural de divulgació científica, iniciativa del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, amb la col·laboració de l´Aula de la Ciència de la UA i l´Institut d´Estudis Catalans. La professora del Departament de Física Aplicada de la UA, Isabel Abril, coordina aquest projecte amb l´assessorament de Rafael García Molina, professor del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Múrcia.

El Pati de la Ciència pretén potenciar la curiositat científica dels joves i els xiquets perquè aprenguen a divertir-se amb les activitats de divulgació científica i perquè aprecien la gran incidència de la ciència en la nostra vida quotidiana.

Enguany s´han programat tres espectacles que comencen hui amb "Màgia matemàtica i matemàtiques màgiques" a càrrec de Nacho Álvarez de la Universitat de Màlaga, a la sala de graus Alfredo Orts. Seguirà el 7 de juliol amb "Física, també a l´estiu" a càrrec d´Alejandro del Mazo, IES Francisco Salinas de Salamanca i tindrà lloc en la sala d´actes del Col·legi Major, i el tercer acte serà l´11 de juliol amb l´espectacle "1, 2, 3?Química", a càrrec de Sonia Pérez de l´IES L´Arboç de Tarragona, a la sala d´actes de l´Aulari II.

Tots els espectacles tindran lloc de 10:00 a 11:00 hores per a als xiquets de 6 a 9 anys i de 12 a 13 hores per als xiquets de 10 a 16 anys. Com cada any, es repartiran a tots els xiquets un joguet científic amb la finalitat de subratllar el caràcter lúdic d´aquest projecte de difusió de la ciència.