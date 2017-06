El Magister Lucentinus de la UA entre els millors d'Espanya

L'opció de completar la formació després de finalitzar un grau universitari a través dels programes de postgrau ofereix als estudiants la possibilitat d'adquirir uns coneixements més específics i habilitats interprofessionals que els apresos al llarg del grau. La guia que elabora el diari El Mundo amb els millors programes que es poden trobar avui dia a Espanya situa un dels màsters de la Universitat d'Alacant entre els millors.

El Magister Lucentinus, màster en Propietat Industrial i Intel·lectual de la UA, ha sigut reconegut en la prestigiosa classificació com un dels millors programes de formació de postgrau especialitzats de dret.

El Magister Lvcentinvs té un marcat caràcter internacional, tant per la procedència dels estudiants i la composició del claustre de professors, com per l'oportunitat que ofereix als uns i als altres d'interrelacionar-se amb col·legues d'altres prestigiosos centres europeus que, juntament amb el Magister Lvcentinvs, s'integren en la xarxa EIPIN.

El programa s´adreça a titulats universitaris que es vulguen formar en l'àmbit de la propietat industrial i intel·lectual i el dret les tecnologies de la informació, així com a professionals interessats a actualitzar o ampliar els seus coneixements.

La docència en el Magister Lvcentinvs està enfocada a la capacitació professional en un món globalitzat i ofereix una visió integral de la propietat intel·lectual dirigida no solament a juristes, sinó també a economistes, científics, enginyers i altres professionals relacionats amb la gestió i defensa dels béns intangible.

Per assolir aquests objectius, la Universitat d'Alacant compta amb la col·laboració d'un nombrós grup d'institucions acadèmiques i professionals, així com organitzacions nacionals i internacionals, entre les quals s'inclouen l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior, l'Oficina Europea de Patents o l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta col·laboració fa possible que cada curs acadèmic passen per les aules del màster més de cent cinquanta professors, tots ells prestigiosos especialistes en les matèries respectives, incloent-hi acadèmics, advocats en exercici, jutges, agents de patents, representants d'organitzacions nacionals i internacionals, empresaris i experts en gestió i valoració de la propietat intel·lectual.

La formació pràctica a través de pràcticums, seminaris i tallers, judicis simulats i assistència a judicis reals, amb la supervisió de professionals i especialistes en la matèria, forma una part essencial del curs. A més, a través de nombrosos acords de col·laboració amb institucions nacionals i internacionals, agències de propietat intel·lectual i prestigiosos despatxos professionals, el Magister Lvcentinvs ofereix als seus titulats l'oportunitat de prendre part en un programa de pràctiques en el qual poden adquirir una valuosa experiència per a iniciar la seua carrera professional.