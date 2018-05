Sigue estos consejos y convierte tu terraza o balcón en un lugar fresco y relajante

Olvídate del calor, el agobio de la humedad y las altas temperaturas acondicionando de forma óptima tu terraza. Ya seas un negocio o una vivienda es el momento de dedicir cómo serán tus muebles de exterior.

A falta de casi un mes para el inicio del verano, nos encontramos en la época del año idónea para preparar nuestras terrazas, jardines y balcones y dar la bienvenida al verano.

¿Cómo elegir los muebles del balcón o jardín?

Lo primero que debemos tener en cuenta es el espacio del que disponemos. Considerar los metros cuadrados es fundamental para no estar agobiados, ya que objetivo es disfrutar del propio espacio. No pongas límites a tu relax y disfrute porque no dispongas de un gran jardín. Existen mesas y sillas para todo tipo de balcones o terrazas.

El otro aspecto que debemos valorar es el material de los muebles de exterior para terrazas. Existen diversas combinaciones de muebles de jardín y para ello Luz Garden te facilita la tarea de búsqueda.

Mobiliario nuevo e ideas innovadoras para muebles de exterior de madera o aluminio con un tratamiento especial que aporta más durabilidad y resistencia al sol o la lluvia.

En la exposición de Luz Garden de más de 1.000 metros cuadrados encontrarás todo tipo de muebles para terrazas y jardines con unos precios muy competitivos, por debajo de los precios de la competencia sobre el mismo tipo de mueble.

Equipa la terraza de tu negocio para este verano

Lo mismo ocurre si lo que quieres es amueblar la terraza de tu restaurante o negocio. Si algo destaca de Alicante son sus terrazas en bares, restaurantes, hoteles o cualquier tipo de establecimiento donde el cliente pueda tomarse una cerveza bien fresquita bajo la sombra de una pérgola o sombrilla.

En Luz Garden también disponen de mobiliario de exterior para hostelería, que podrás visitar en su exposición abierta al público.

Mobiliario de exterior para hostelería /Álex Domínguez

Ventiladores, ahorro de energía y última tecnología

Además del mobiliario de exterior, los ventiladores forman parte de otro de los electrodomésticos imprescindibles en toda casa alicantina durante los meses de más calor.

Las altas temperaturas afectan negativamente al estado de ánimo, puesto que el calor húmedo de la provincia de Alicante puede resultar realmente incómodo, alterando el sueño y el descanso.

Los profesionales de Luz Garden te ayudan a solventar esta situación con una gran variedad de modelos de ventiladores de techo. Más de 80 entre los que poder elegir según tus necesidades.

Ya sean para habitaciones grandes, pequeñas, o incluso para empresas o grande espacios, los ventiladores de Luz Garden, con motores silenciosos, se adaptan al tamaño de todas las estancias.

Más de 80 ventiladores a elegir según tus necesidades /Álex Domínguez

Luz Garden dispone de diversos modelos de ventiladores con los nuevos motores DC de última generación, que destacan por su alto rendimiento con un bajo consumo energético, aproximadamente la mitad de consumo a máxima velocidad comparado con cualquiera de los ventiladores convencionales.

Además, tienen hasta 6 velocidades, mientras que el resto suelen tener sólo 3. El silencio es otra de las cualidades más destacadas de los motores DC, puesto que su motor lleva un novedoso sistema.

Otro aspecto a contemplar a la hora de colocar un ventilador en lugar del Aire Acondicionado es, además del importante ahorro en la factura de la luz, es que también sirven como apoyo para ayudar a distribuir el frío o el calor según demos el giro al motor.

Ventiladores silenciosos con motores DC a 6 velocidades / Álex Domínguez



Y como no, las nuevas tecnologías se incorporan a los ventiladores para una mayor comodidad. Puedes controlar estos aparatos desde el sofá, la cama u otra estancia de la casa sin necesidad de un mando tradicional.

Y esto puedes hacerlo desde el móvil o tablet, con una App que os podéis descargar y que funciona a través de Bluetooth.

Todos los detalles para tu jardín /Álex Domínguez

Cómo llegar a Luz Garden

Av. de Denia, 128, 03016 Alicante

Teléfono: 965150330