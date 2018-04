Consulta la agenda del Alicante Gastronómica en IFA del 4 al 7 de mayo

Con entrada libre con invitación, del 4 al 7 de mayo, la Institución Ferial Alicantina (IFA) acoge el certamen «Alicante Gastronómica. I Encuentro de Forma de Vida Mediterránea» que reúne a 16 estrellas Michelín y numerosos soles Repsol, entre otros reconocidos nombres del firmamento gastronómico., con una completa programación de actividades.

Viernes, 4 de mayo

Menú del Gusto, de 11:00 a 13:00 horas talleres infantiles. Programa de actividades que de forma sencilla y divertida enseñan a los más pequeños a alimentarse saludablemente.

Cocina - Made in Costa Blanca «LLuvia de soles y estrellas en Alicante».

16:30 a 17:15 h: «Cocina Mediterránea, fresca con raíces y matices» Rafa Soler. Restaurante Audrey´s (Calpe) 1 estrella Michelin

17:15 a 18:00 h. «La importancia del Pan y el Aceite en la Dieta Mediterránea» María José San Román. Restaurante Monastrell (Alicante) 1 estrella Michelin.

18:00 a 18:45 h. «Cabotaje» Alberto Ferruz (Xàbia). Restaurante Bon Amb, 2 estrellas Michelin.

18:15 a 19:00 h. «La cocina Interior» Kiko Moya. Restaurante L´Escaleta (Cocentaina), 2 estrellas Michelin.

19:30 a 20:15 h. «Materia in origine. Todo se conserva, nada se destruye» Enrico Croatti. Orobianco ristorante (Calpe) y Dolomieu (Italia). 1 estrella Michelin.

20:15 a 21:00 h. «Cocina con Trasfondo Mediterráneo» Nanín Pérez. Restaurante Murry (Alicante), Cocinero Revelación Madrid Fusión 2018.

Talleres «Bebidas Mediterráneas con Alma y Aguas con Misterio». 17:00 a 17:45 h. «Huerto gourmet cítricos exóticos» Santiago Orts, Premio Nacional de gastronomía 2011 en la categoría de investigación en el campo de la alimentación.

17:45 a 18:30 h. «Slow Mixology: coctelería con Superalimentos» Pepe Orts Mixology Team.

18:30 a 19:15 h. «Aguas con misterio a cuatro manos» Esther Casas, Frutería La Cesta y el chef David Ariza.

19:15 a 20:00 h. «Cócteles naturales con alma mediterránea» Gegam Kazarian. Mixólogo. Art & Science of cocktail. Mejor Gin Bartender del mundo en el Gin Connoisseur G-Vineen 2011.

20:00 a 20:45 horas «Coctelería de esencia alicantina», Juan Francisco Gallego, Formador de sumillería y coctelería. Organiza Consejo Regulador Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante.

Showcooking Stand «Racó de l´arròs» de la Red de Centros de Turismo y el Ayuntamiento de Alicante.

11:00 a 13:00 horas Talleres Infantiles. 17:00 a 18:00 horas Govana Alicante. 18:15 a 19:15 horas Hogar del Pescador, La Vila Joiosa.

19:30 a 20:30 horas Cachito Elche Plaza de los Municipios.

Ayuntamiento de Mutxamel «Análisis sensorial tomate Muchamiel».

Día 4, 5 y 6 18:00 a 19:00 horas.

Sábado, 5 de mayo

Cocina-Made In Costa Blanca «Cocina contemporánea de autor».

11:30 a 12:00 horas «El empleo de agua de mar en lugar de la sal» Joaquín Baeza y Rufete. Cocinero del año 2014 a nivel nacional y mejor cocinero de la Comunidad Valenciana en 2002.

12:00 a 12:30 horas «Con el Plancton Algán sí se juega», Sergio Sierra. Grupo Gastroportal.

12:30 a 13:00 horas «Cuina compromesa. Cocina comprometida con el territorio» Evarist Miralles. Restaurante El Nou Cavall Verd. Mejor cocinero español para representarnos en el certamen internacional Bocouse d´Or 2012.

13:00 a 14:00 horas Homenaje. «En memoria de la chef Pepa Romans» Restaurante Casa Pepa Ondara. 1 estrella Michelin.

16:00 a 16:45 horas «La cocina dulce de Fran Segura,» Fran Segura.

16:45 a 17:30 horas «Cocina con algas, la cocina del futuro» César Marquiegui Grupo Gastronou.

17:30 a 18:15 horas «Crustáceos del Mediterráneo: de reyes a plebeyos, de ricos a pobres», Mari Carmen Vélez. La Sirena, 2 Soles Repsol.

18:15 a 19:00 horas «Nuestra huerta» Miguel Ángel Mayor. Restaurante Sucede (Valencia), 1 estrella Michelin.

19:00 a 19:45 horas «Cocina que expresa el Mediterráneo Alicantino en Els Vents», José Antonio Sánchez. Els Vents y Villa Antonia (Alicante.)

20:00 a 20:45 h. «Armonías del Fondillón». El chef Dani Frías y el enólogo de MGWines Rafael Poveda unidos por un vino único.

Talleres

11:30 a 12:00 h. «Transformaciones. Productos con texturas sorprendentes», Odón Martínez. Restaurante EL Granaíno (Elche).

12:00 a 12:30 h. Taller «Aprende a preparar cocas al estilo de la Marina Alta», Dora Perelló. La Coquería.

12:30 a 13:00 h. Taller «La ginebra y los cítricos», Cristian Olivas Chacón. Brand Ambassador de Bacardí y Bombay y Alfredo E. Domínguez Romo Mediterraneum Events.

13:00 a 14:00 h. «Cocina platos sabrosos y saludables con plantas, cereales y algas by Lou Mateos» AQDV Escuela de Cocina Saludable Basada en Plantas. «A cuatro manos».

16:00 a 17:00 h. Aprender a catar café. Rayco Jesús Paz Rodriguez. Café 5.0. Mejor espresso de España 2015, mejor capuchino 2018 y formador SCA ( speciality coffe association).

17:00 a 17:45 h. Bartenders: David Kandinsky y Santi Gómez - Campeones del mundo «World´s Most Experimental Bartender» Plancton Algán.

17:45 a 18:30 h. Bartender: «Cócteles de cine», Carlos Borrell. Grupo Murry. Ganador del certamen de alta coctelería The Excelent Projet 2018.

18:30 a 19:15 h. Gregory Rome. Restaurante Brel y Pamela Romero. Taquería Chili Rom.

19:15 a 20:00 h. Mercat Ecològic Local Elx «Del bancal a la mesa, ecosaludable 100%» Noelia Pascual del restaurante Cachito y Patricia Sanz del Atelier de Patricia.

20:00 a 20:45 h.«Maridaje Cóctel Martini & Tapa KSC», Cristian Olivas Chacón y Alexander Cruz Pellicer.

Showcooking «Racó de l´arròs» de la Red de Centros de Turismo y el Ayuntamiento de Alicante.

12:00 a 15:30 h. Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ibérico.

16:30 a 17:00 h. Presentación VII Edición Gourmet Race Moraira Teulada.

17:00 a 17:30 h. Ponencia sobre el arroz a cargo del productor Eduardo Torres.

17:30 a 18:15 h. Kiko Moya (2 estrellas Michelin) - Dolia Auditori de Teulada Moraira.

18:15 a 19:15 h. Dársena Alicante.

19:30 a 20:30 h.Racó del Pla Alicante.

Plaza de los Municipios. Ayuntamiento de Crevillent.

11:00 a 12:00 h. Degustación de la tradicional «coca crevillentina», elaborada por los hornos de Crevillent Plaza de los Municipios. Ayuntamiento de Almoradí.