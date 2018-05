Mamás influencers de Alicante dan los looks para la moda infantil de esta primavera

Mamás todoterreno, con estilo, buen gusto y con muchos seguidores en las redes sociales. Así son las instagramers de Alicante Lidia Bedman y Fátima Cantó, que suman entre las dos más de 250 k de seguidores en sus perfiles de Instragram.

Ambas están a la última en lo que a tendencias de moda infantil se refiere, y no hay mejores modelos que esas personitas que desde pequeñas han tenido que vestir.

A través de sus blogs, canales de Youtube y cuentas en Instagram o Pinterest, estas jóvenes madres se convierten en un altavoz para marcas de ropa, alimentación y juegos infantiles.

Para la primavera 2018, ambas mamás nos presentan dos looks, uno casual y otro más formal, para vestir a los más pequeños de la casa a la última moda.

Lidia Bedman:113 k seguidores

Lidia Bedman tiene dos hijos, Jimena y Santi, y le encanta llevarles siempre combinados y lucir tanto para un día casual como un día de celebración conjuntos similares.

Ella elige un conjunto rosa nude de Neck and Neck que combina con bailarinas para Jimena, que bien podría ser un conjunto perfecto de arras.



Rosa nude y pantalón con tirantes, la apuesta de Lidia Bedman

Santi también va perfecto para una celebración, con un conjunto de pantalón con tirantes, camisa y zapato inglés de ante. «Muchas sabéis que soy muy fan del zapato hecho en España. Los zapatos de Eli son de Villena y tienen siempre modelos muy bonitos para niño y niña», destaca la mamá blogger.



Las rayas para un look más casual

Por otro lado, y otra de las tendencias que le gustan a Lidia, son las rayas o los cuadros. «Siempre son mis estampados clásicos favoritos», comenta. Para un look más casual y clásico que nunca falla, ella apuesta por un conjunto en color frambuesa de rayas para ambos, Jimena envestido y Santi con una camisa del mismo estampado. «Este look es perfecto tanto para salir a pasear como para que vayan de invitados muy guapos a una boda». Siempre perfectos para la ocasión al igual que su madre.

Fátima Cantó:140 k seguidores

Si Fátima Cantó tiene que elegir un look más arreglado para esta primavera, ella apuesta por una camisa y un bombacho a juego con estampado muy clarito con lineas en azul, junto con unas menorquinas.

Como comenta la ilicitana, «me gusta mucho vestirles con las marcas de la zona como Tris Tras o las menorquinas Popa de mi propia colección, entre otras».



La sudadera, con un total look verde agua

Para vestir a sus «pollitos», como llama cariñosamente a sus pequeños, Gonzalo y Alonso con un look más casual, Fátima no lo duda, «la prenda más top del momento la sudadera». Ella les viste con un total look verde agua de TrisTras, o bien, con unos pitillo beige de Zara, una sudadera de Altonadock y sandalias de Gioseppo.



El gorro, un imprescindible hasta que acabe el verano

Algo que Fátima siempre lleva encima desde primavera y ya hasta que acaba el verano es un gorro, bueno en su caso dos. Es muy importante proteger a los más pequeños de sol y, además, como destaca esta mamá instagramer, «dan un toque muy especial a los looks y están muy graciosos, ¿o no?». De todos modos con la carita que tienen Gonzalo y Alonso, lo raro es que haya alguna prenda que no les siente bien.