¿Te imaginas probarte ropa sin ponértela? Así serán las tiendas del futuro

Ya es oficial: comprar ropa es mucho más que comprar ropa. La moda se está convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en toda una experiencia para las y los consumidores que buscan nuevos diseños, nuevos tejidos, nuevas formas€ pero también nuevas maneras de comprar, participar e involucrarse con una firma.

Y es que en este campo, más que en ningún otro, el lema «renovarse o morir» se lleva a otro nivel.

4 tendencias que revolucionan (y revolucionarán) el mercado de la moda

Las tendencias en retail del futuro son claras: la compra de moda pasa por la personalización, donde las shop online recuerdan nuestras adquisiciones pasadas, registran nuestras tallas o nos presentan productos en base a nuestros gustos.

El voice shopping se impondrá al teclado (y esto va muy ligado a las compras a través del móvil): las tiendas ofrecerán la posibilidad de buscar prendas hablando, a través del micrófono de nuestro smartphone. «Quiero una falda vaquera, corta y con botones», pues la tienda te enseñará lo más parecido que tenga a tu búsqueda.



Se están creando nuevos formatos para sacar todo el partido a nuestro smartphone en las ventas de moda online.

Esta será una de las últimas novedades que comenzaremos a ver este 2018; y es que las compras a través de dispositivos móviles suponen ya la cuarta parte de las ventas online a nivel mundial, por lo que es necesario crear nuevos formatos para sacar todo el partido a nuestro teléfono.

Por otro lado, y aunque nos parezca muy lejano eso de probarnos ropa a golpe de click, la realidad aumentada nos lo permitirá, y no dentro de mucho.

Con la revolución del juego «Pokemon Go», se ha empezado a considerar más que nunca el incorporar en las tiendas probadores virtuales para ver cómo nos quedan las prendas sin necesidad de ponérnoslas. Los espejos «mágicos» nos ahorrarán mucho tiempo y nos facilitarán aun más las compras, y quién sabe, puede que incluso también desde nuestra propia habitación.



Los espejos «mágicos» nos ahorrarán mucho tiempo y nos facilitarán aun más las compras.

Pop-up stores: la moda de lo efímero [Abrir, vender, cerrar]



Algo que lleva años realizándose en el sector pero que está cogiendo cada vez más forma y fuerza son las pop-up stores, o lo que es lo mismo, negocios con fecha de caducidad: abrir hoy y desaparecer mañana.

El objetivo de una pop-up store puede ser muy diverso: testear el mercado y la ubicación antes de abrir un establecimiento de forma permanente, conocer si es rentable o no€

Para una tienda online también puede ser una manera de acercarse a su clientela virtual, de conseguir nuevos clientes o de promocionar, por ejemplo, una nueva colección.

Muchas firmas apuestan por abrir, de manera periódica, una pop-up store en diferentes puntos (lo que permite abarcar muchos mercados), no solo para vender, sino para ofrecer al cliente una experiencia exclusiva y diferente, lejos del barullo de los centros comerciales.



- Ventajas de abrir una pop-up store:

Ahorro de costes, en comparación con una tienda permanente Al ser un espacio temporal, contribuye a la decisión impulsiva de compra. «O lo compro hoy o mañana ya no estará» Permite probar cómo funcionan diferentes productos, ubicaciones, campañas y diseños/decoraciones Da la posibilidad a los clientes de disfrutar de un trato personalizado, en el caso de firmas exclusivamente online Permite llegar a ciudades donde la marca no está presente Gran viralidad, estos eventos tienen mucha repercusión en Redes Sociales Por supuesto, la posibilidad de captar clientes potenciales



Una pop-up store es un

Una de ellas es La Tienda de Valentina. Beatriz (fundadora), propuso a su hermano Jesús (co-fundador), crear una página en Facebook para distribuir ropa de mujer, como proyecto motivador para su madre que acababa de salir de una enfermedad.

«Era un momento complicado de nuestras vidas y no podíamos invertir nada en la idea, por lo que conseguimos reunir 200 €, comprar algo de ropa y un perchero y empezar a hacer algunas fotos». Y de ahí, dos años después, Valentina se ha convertido en una marca que diseña y fabrica todas sus prendas en Europa, con sede en el Parque Empresarial de Elche y que tiene unos índices de venta online increíbles.

Montaron su primera pop-up el pasado enero en Madrid, estuvieron tres días y lo utilizaron como prueba piloto para conocer su alcance y capacidad de convocatoria: «El resultado fue una auténtica locura, los probadores tenían colas de 40 minutos, las clientas estaban emocionadas por estar en Valentina, por traspasar la fría barrera del ecommerce y el resultado fue espectacular. A partir de ahí fue cuando planteamos la idea de pasar al offline y en marzo se inauguró nuestra tienda piloto en Elche».



La Tienda de Valentina montó su primera pop-up el pasado enero en Madrid.

Para Valentina el futuro del retail es claro: «la venta en una tienda física deberá aportar algo más, tendrá que convertirse en una experiencia, ya no valdrá el concepto de exponer tu producto y esperar a que te lo compren, el cliente buscará sentir y experimentar».

DJ´s que pinchan entre vestidos y pantalones

Si entras a una tienda y ves a todo el mundo bailando, que no te sorprenda: las fiestas en espacios de moda son cada vez más comunes.

Organizar este tipo de eventos atrae tanto a los clientes fieles, como a aquellos otros que aún no conocen la marca. Y es que€ ¿a quién no le gusta una buena fiesta?

Quien puede ofrecer el mejor punto de vista en este tema es Rubén Aledo Ramos, más conocido en su mundillo como PSK Ramos. Rubén es un Dj con experiencia demostrable en pinchar música entre vestidos, zapatos y pantalones, ya que ha trabajado para prestigiosas firmas y marcas de moda nacionales e internacionales.

Este ilicitano de 38 años comenzó su andadura hace más de 20, y aunque no se cierra a ningún estilo musical, «porque de cada uno saco ideas», PSK Ramos admite que siente pasión por la electrónica, el indie pop , el funk y el house.

Pero... ¿cómo llega un Dj a trabajar para Pepe Jeans, Cuple, D.Franklin, Oxigeno Shoes, My Way, Indie complementos o Smile? «Tras mi trabajo en la sesiones de noche en pubs y discotecas, una clienta me comentó la idea de hacer una sesión en la inauguración de su nueva tienda de ropa y desde ahí, y a día de hoy, no he parado de hacer eventos con diferentes firmas».



Dj PSK Ramos ha trabajado para prestigiosas firmas y marcas de moda nacionales e internacionales.

Para PSK Ramos una fiesta en una tienda de ropa siempre es algo especial «porque realza la figura del DJ al tocar en directo, y el impacto con del cliente es brutal. Se quedan sorprendidos, te piden fotos€ Simplemente, no se lo esperan».

Comenta que la misión de un evento así es «crear un clima que transporte al cliente a una pasarela de moda, con la asistencia de bloggers, fotógrafos, prensa, catering€ se busca que el reclamo por el producto sea mayor después de la fiesta».

Por norma general, estas fiestas se realizan para los cambios de temporada, inauguración, reforma, o aniversarios. «Además, suelen hacer promociones con descuentos que pueden llegar hasta el 50%».

A la pregunta de «¿y la gente baila?», responde convencido: «¡Claro que baila!, hasta el punto de pedirte que le grabes una sesión con la música que estas poniendo para llevársela a casa».

La música elegida, depende de la firma: si la colección está inspirada en Hawaii se pondrá reggae, si es más casual deep house, electrónica€ Pero, como bien afirma el Dj: «La moda sin música no sería lo mismo: van ligadas una con la otra y están en constante evolución, sin embargo, también puede hacernos volver al pasado y rememorar lo que un día, como hoy, fue tendencia».



Lo que dominará el mundo de la moda a nivel de marketing, venta y experiencia, de aquí a muy poco, será una auténtica revolución.

La moda va y viene, lo que hace décadas se llevaba ahora está en todos los escaparates (y por muy horroroso que nos pareciera alguna vez, ahora nos lo llegamos a poner con gusto). Sin embargo, lo que dominará el mundo de la moda a nivel de marketing, venta y experiencia, de aquí a muy poco, será una auténtica revolución, tanto tecnológica como de sensaciones.