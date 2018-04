¡Festivaleros! Vuelve a Murcia Warm Up 2018 ¿Aún no tienes tu entrada?

Los amantes de los festivales de música pop, electrónica y rock tienen una cita en el WARM UP Estrella de Levante 2018, los días 4 y 5 de mayo en el Recinto de la Fica de Murcia.

Vuelve el primer gran festival de la temporada y lo hace con un cartel compuesto por los mejores nombres de estos géneros musicales.

Tras el éxito de la primera edición, WARM UP volverá a contar con los proyectos musicales más eclécticos y de calidad tanto a nivel internacional, nacional como regional con bandas como Kasabian, alt-J, Izal, Vitalic, ODC Live, !!! (Chk Chk Chk), Nada Surf, The Bloody Beetroots Live, Yelle Club Party, Iván Ferreiro, Sidonie, Dorian, El Columpio Asesino, Neuman, Carlos Sadness, Viva Suecia, Joe Crepúsculo, Cooper, Biznaga, Elyella, Melange, Shinova, Ms Nina, Nunatak, The Octopus Project, Mueveloreina, Poolshake, PBSR o Esteban & Manuel, entre otros.





Nuevo escenario en WARM UP

Nuevo escenario exclusivo a música electrónica

Además, la gran novedad de este año será el escenario WARM UP Dancefloor by Compralaentrada, un espacio dedicado en exclusiva a la música electrónica.

Por él pasarán 20 DJs con los que el público no dejará de bailar. Nombres como Klangkarrusell, Aníbal Gómez Dj, Wise Men Project, Dubpaper, Maadraassoo, La Résistance, We are not Dj son los elegidos para animar el nuevo espacio.

Programación en Murcia del 30 de abril al 6 de mayo

Conciertos, sesiones de DJs, exposiciones en Murcia hasta el 6 de mayo

Pero el festival no sólo se podrá disfrutar en el Recinto de la Fica. También habrá una programación paralela y gratuita en la ciudad de Murcia que incluirá conciertos, sesiones de DJs, exposiciones y más, desde el 30 de abril hasta el 6 de mayo.

Compra de abonos y precios para WARM UP

La compra online de los abonos para WARM UP la puedes hacer en su web oficial.

Abono general: 2 días (4 y 5 de mayo) 59€

Entradas de día: viernes 30€

Entrada de día: sábado 35 €

Proyectos musicales más eclécticos y de calidad

¿Qué incluye cada abono?

Abono general: Con tu abono general, podrás acceder al recinto La Fica y todos sus servicios, a excepción de la zona VIP. Podrás entrar y salir del recinto cuando quieras.

Entradas de día: Con tu entrada de día de viernes o sábado, podrás acceder al recinto La Fica y todos sus servicios para el día para el que tengas tu entrada, a excepción de la zona VIP. La entrada de día permite entrar una sola vez al recinto (una vez salgas, no podrás volver a entrar).