La metedura de pata de Jorge Fernández con la empresa de una consursante

Jorge Fernández, presentador de la 'La ruleta de la suerte', tuvo un pequeño desliz en el programa del viernes cuando éste llegaba a su final que provocó las carcajadas de su compañera en el espacio de Antena 3.



Eva, la concursante que había llegado a la final, tiene una empresa de interiorismo. Sin embargo, Fernández, no se sabe por qué, pensaba que era de lencería.



"Nos vamos con 1.885 (euros) y aprovecha para decir que, ya que estás empezando con esta empresa de lencería... ¿cómo se llama la empresa?", le preguntó Jorge. La concursante le dijo que "el ático azul". "Somos un estudio de interiorismo, de diseño de interiores", explicó Eva.



Fue entonces cuando el presentador se dio cuenta de que había metido la pata. "¿Diseño de interiores?", exclamó sorprendido. "Has dicho de lencería", le recordó Laura Moure, la azafata del programa, entre risas. "Pero desde el principio creía, desde la presentación... A mi se me ha ido", reconoció el vasco.