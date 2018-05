Teatre al CEIP Azorín de Monòver

D'aquesta activitat fa ja algunes setmanes, però no volíem deixar de fer-nos-en ressò. El CEIP Azorín de Monòver va dur a terme una activitat de teatre amb l'alumnat de 1r i 2n de Primària durant la seua Setmana Cultural, en la qual es van representar les obres «La maga d'Oz» i «La gallina Marcel·lina». Els textos es van adaptar per als joves actors i actrius, i van estar amenitzats amb balls i cançons molt emotives que van fer reflexionar a tots sobre la importància de l'autèntica amistat. Tot això, a més de la felicitat que ja de per si suposa dur a terme activitats creatives com aquesta.