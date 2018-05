La Conselleria organitza a la UA el Congrés d´Humanitats, Ciències Socials i Educació

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport celebra divendres i dissabte d'aquesta setmana el I Congrés d'Humanitats, Ciències Socials i Educació. Aquesta cita forma part del Pla 2018 de la Conselleria per a la participació i la formació del professorat, conformat per nou congressos que es duran a terme fins al mes de novembre. En aquest encontre sobre Humanitats, Ciències Socials i Educació hi ha prop de 400 inscripcions i el seu objectiu és posar de manifest la importància i el valor de les Humanitats dins del sistema educatiu per a la formació de persones lliures, responsables i crítiques, involucrades en la construcció d'un món millor. A més, pretén promoure l'actualització científica, metodològica i didàctica i fer visibles, compartir i posar en valor bones pràctiques educatives.

Les comunicacions del congrés estaran distribuïdes per blocs: un de general per a tots els assistents i diversos d'específics, dividits per especialitats. En aquestes últimes, els assistents podran anar a un dels diversos blocs: Geografia i Història; Infantil i Primària, o Filosofia, Economia i Clàssiques. Així mateix, les comunicacions generals analitzaran aspectes com les ciències socials, la divulgació cultural i la filosofia, amb la participació d'experts en aquestes matèries. Tota la informació sobre el congrés i el seu contingut es pot consultar en l' adreça http://mestreacasa.gva.es/web/ cefireambithis/congres.