Educació destaca la Formació Professional com a eina de preparació per al mercat laboral

El secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miquel Soler, va participar la setmana passada en l'obertura del congrés «La Formació Professional en l'era 4.0», el qual forma part del Pla 2018 de la Conselleria per a la participació i la formació del professorat de la Comunitat Valenciana, conformat per nou congressos que es duran a terme des de maig fins a novembre. Segons Soler, la Formació Professional «és el model educatiu que prepara i capacita les persones per a desenvolupar actituds especialitzades que demana el món empresarial». En aquest sentit, va afegir que des de la Conselleria es treballa «per a ampliar l'oferta de cicles formatius malgrat les limitacions pressupostàries que ens imposa el govern de l'Estat». Al respecte, va afegir que «en dos cursos hem creat 5.824 places noves i el curs que ve l'oferta augmentarà de nou en 36 cicles formatius».

Els congressos per al professorat que la Conselleria d'Educació té previst organitzar fins al novembre pretenen «oferir un espai de participació i de formació per al col·lectiu docent, presentar noves tendències educatives i projectes innovadors, reflexionar conjuntament sobre cap a on ha de caminar l'educació valenciana», tal i com va explicar el secretari autonòmic. «La Formació Professional en l'era 4.0» va comptar amb prop de 700 inscripcions i tenia com a objectiu contribuir a la difusió del coneixement de la indústria 4.0 i propiciar una reflexió sobre els desafiaments i oportunitats per a la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. A més, era una oportunitat per a aprofundir en el concepte d'indústria 4.0 i conéixer les experiències que ja impacten a escala mundial, amb especial èmfasi en l'ocupació i en les competències laborals que es demanden a l'alumnat de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.