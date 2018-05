La Conselleria implanta 36 cicles formatius nous per al pròxim curs

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha anunciat que el pròxim curs s'implantarà l'oferta de 36 cicles formatius en instituts on no s'oferien. D'ells, 11 s'impartiran en instituts de la província d'Alacant. Segons el conseller Vicent Marzà, «continuarem treballant en el desplegament d'una oferta de Formació Professional equilibrada que vertebre el territori, done resposta a les demandes dels sectors empresarials i facilite la incorporació al mercat laboral de la ciutadania valenciana». Per la seua part, el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miquel Soler, destaca que «conscients de la importància d'aquesta adequació, estem treballant en el Pla estratègic de la Formació Professional valenciana, amb l'objectiu de guiar les polítiques educatives en matèria d'implantació de la Formació Professional amb criteris fonamentats en dades objectives».

El Pla estratègic de la Formació Professional valenciana vertebrarà l'FP a la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa harmonitzarà l'oferta formativa amb les necessitats dels diferents sectors productius, i optimitzarà la despesa pública, de manera que augmentaran les possibilitats d'inserció i de millora laboral. A més, es tindran en compte aspectes com la promoció de la igualtat per tal d'acabar amb el sexisme dins l'FP.