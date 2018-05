Programa de la Generalitat per a l´obtenció d´una doble titulació amb el Batxillerat francés

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport implantarà el pròxim curs de manera experimental en dos centres de la Comunitat Valenciana el programa Batxibac, que permetrà impartir el currículum mixt per a l'obtenció d'una doble titulació del Batxillerat espanyol i el Baccalauréat francés. Educació pretén així afavorir el coneixement de les llengües estrangeres dins del sistema educatiu i facilitar l'accés dels alumnes a estudis superiors, formació i activitat professional tant dins del territori nacional com en altres països d'Europa.

El conseller Vicent Marzà explica que, amb aquest programa, «els alumnes dels dos centres on iniciem l'experimentació podran accedir a estudis universitaris tant de la nostra universitats com de les universitats franceses», i que és una forma de «potenciar una oferta pública amb unes característiques que permeten avançar en la qualitat educativa i en la igualtat d'oportunitats del nostre alumnat». El programa Batxibac tindrà una duració de dos cursos escolars. Les matèries que s'impartiran seran les pròpies del Batxillerat segons el currículum valencià, així com dues matèries específiques del currículum mixt, que són Llengua i Literatura Francesa i Història de França, que s'integrarà en la part corresponent de la matèria Història d'Espanya.

Cal destacar que un terç de l'horari lectiu del programa s'impartirà en llengua francesa, de manera que tant les matèries de Llengua i Literatura Francesa com Història d'Espanya i de França seran continguts que obligatòriament hauran de ser impartits en francés. L'obtenció del títol de Batxillerat serà automàtica si l'alumne supera totes les matèries, mentres que per a l'obtenció del títol de Baccalauréat serà necessari superar la prova externa Batxibac. Aquesta prova es farà íntegrament en francés i consistirà en un exercici escrit i en un altre oral.