Un gran record de les vacances

En centres com el CEIP Port de Xàbia van començar amb una excursió.

Tant que les esperàvem i com de prompte han passat! Les vacances de Setmana Santa ja son història, i ara toca encarar la recta final del curs. Ara bé, com que enguany el parèntesi ha caigut prou tard en el calendari, ja només resten dos mesos de classes abans de l'estiu. Un gran estímul per a afrontar la rutina amb energia, juntament amb el bon record que a tots ens han deixat les vacances, que en molts casos van començar amb excursions l'últim dia lectiu de l'anterior trimestre. Un bon exemple n'és el CEIP Port de Xàbia, que va aprofitar l'entorn natural tan meravellós que té. El Cap de Sant Antoni, les cales del Portitxol, Sardinera i La Barraca, el Montgó com a postal de fons... I com no, no va faltar la mona, elaborada pels mateixos alumnes de tercer cicle.