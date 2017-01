Un sinfín de festivales para recibir la Navidad

Con estas celebraciones se dejó paso a la diversión como anticipo de dos semanas de merecido descanso.

CEIP Escriptor Canyís (Monóvar)

El festival de Navidad se celebró en la Casa de Cultura, con una muestra de Villancicos del Mundo. Un recorrido por todo el planeta con una representación musical de varias culturas y una obra teatral como hilo conductor.

Laude Newton College (Elche)

Un concierto de alumnos, una feria de libros, actividades lúdicas y decenas de disfraces coparon la llegada de la Navidad. Además, se celebró la recaudación de más de 5.500 euros para Save the Children en la última carrera solidaria.

IES La Melva (Elda)

El centro celebró la quinta edición de su concurso de Gastronomía Solidaria, en el que los alumnos aportaron su creatividad culinaria, que se pudo degustar a un euro por cada ración. La recaudación se entregó a la ONG Manos Unidas.

CEIP Port De Xàbia (Xàbia)

Com cada any, la comunitat escolar va fer una aportació a la campanya solidària del quilo de Càritas. També es va visitar el betlem de l´església del barri i es va preparar una xocolatada per a tothom, i per a arrodonir la jornada es van cantar unes nadales.

CEIP Santo Negro (Elda)

Los alumnos de Infantil se desplazaron hasta el instituto Valle de Elda, donde los estudiantes de 2º de curso del ciclo de Educación Infantil les tenían preparada una fiesta. Música, bailes y teatro que hicieron las delicias de espectadores y participantes.

Colegio Aci-Sagrada Familia (Alcoy)

Un festival de villancicos con una original puesta en escena, en el que participó todo el alumnado, fue uno de los actos destacados. Además, se entregaron los premios de los distintos concursos que convoca el colegio y antiguos alumnos recordaron su paso él.

Escuela Infantil Garabatos (S. Vicente)

La Escuela Infantil Garabatos de San Vicente del Raspeig celebró la llegada de la Navidad con la visita de Papá Noel y una anticipada Nochevieja, junto con otras actividades como un taller de manualidades en el que colaboraron peques y mayores.

Ceip Giner De Los Ríos (Elche)

Un simpático grupo musical felino llamado Gatetemon visitó el colegio. También se celebró un almuerzo solidario, con dulces elaborados por las familias de los alumnos, con un enorme éxito de participación y afluencia, y los Reyes Magos visitaron a los escolares.

E. Infantil Montessori (Alicante)

Los Reyes Magos dejaron el mejor regalo que puede recibir un centro educativo: pasar a formar parte de la red educativa de escuelas asociadas a la UNESCO. Además se celebró el tradicional belén viviente con los alumnos.

CEIP Mare De Déu De La Salut (Onil)

El col·legi públic Mare de Déu de la Salut d´Onil va felicitar les festes de Nadal a tots els seus amics amb aquesta postal (amb dibuix d´Hugo Martínez Vilaplana), desitjant-los també que gaudisquen de cada dia d´aquest nou any 2017.