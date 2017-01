Bons desitjos cap a l'exterior per al 2017

Comencem un nou any i tornem, amb les classes, amb la nostra cita setmanal, encara amb el record del Nadal ben fresc. Nombrosos centres de la província han dut a terme activitats especials amb motiu de les festes que acaben de quedar enrere, com el col·legi Santo Domingo Savio de Petrer. Els alumnes d´entre 3r i 6é de Primària i els seus amics anglesos del col·legi Stamford Green, a la localitat d´Epsom, han participat en un projecte europeu eTwinning aquest trimestre. «Christmas cards» és el nom d´una activitat que ha consistit en enviar-se mútuament felicitacions de Nadal i Any Nou, i que alhora ha servit per a intercanviar coneixements de vocabulari sobre el Nadal i l´hivern. A més, els escolars han compartit vídeos als quals cantaven nadales, per a mostrar millor les tradicions de cadascun dels països, així com fotografies, aprenent a utilitzar programes d´edició digital.