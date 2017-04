The dictators: punk from NYC

veinticinco años cumple la promotora alicantina Fan Management y no ha tenido mejor idea su alma mater Alejandro Mataix que celebrarlo con un concierto de los míticos The Dictators, siguiendo la premisa que le llevó a organizar, allá por los noventa, los primeros conciertos de los Flechazos, Enemigos o Sex Museum en Alicante: «Traer las bandas que me gustan, siempre desde la perspectiva del fan, no solo del business», explica. Entonces todo era pasión de diletante y muy poco dinero: «Los músicos dormían en casa de mis padres», recuerda Mataix, pero con el tiempo Fan también editó discos, como los Bluenáticos o Pili Perkins, y en los últimos meses ha revitalizado su agenda con iniciativas como la de mañana en la sala Stereo.



The Dictators NYC es una de las bandas seminales del punk-rock creada en New York en 1973. La formación que influenció a tantas otras bandas de rock y punkrock en todo el mundo llega en plena forma, con Ross The Boss (Manowar) y Daniel Rey (productor de los álbumes de Ramones y compositor de algunas de sus canciones de Ramones) a las guitarras, al bajo Dean Rispler, a la batería JP «Thunderbolt» Patterson, y la voz de Handsome Dick Manitoba. La cita es este sábado en Sterero a las 22:30 horas. Entradas anticipadas a 18 euros y a 20 euros en la taquilla.