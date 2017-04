El ska que vino del frío

Desde Estocolmo (Suecia) llega The Beat From Palookavile, una banda única que mezcla con exquisito gusto lo más sudoroso del r&b con lo más interesante del oldies jamaicano, considerada una de las formaciones de r&r y ska más auténticas de Europa. Es un grupo muy difícil de ver en directo porque rara vez se juntan ya que cada uno de sus miembros forma parte de otros proyectos mas famosos, lo cual les hace mas interesantes. En directo su energía no deja indiferente a nadie y en su periplo español vienen acompañados de Natty Bo(Ska cubano, Cangeroo & The Flames of Rhythm). The Big Beat from Palookaville son la prueba viviente y bailable de que, debido a sus orígenes mestizos, el ska es uno de los estilos más cosmopolitas de los surgidos de las raíces afroamericanas. De Kingston a Londres, de Londres a Estocolmo, de Estocolmo a la Habana? próxima parada, Cox, en TNT Blues el domingo, de la mano de la promotora alicantina Santa Leonor, a las 20:30 horas. Entradas anticipadas a 12 euros y a 15 euros en taquilla.