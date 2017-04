Masters of rock

Vuelve a Alicante el festival de tributos Masters of Rock: más de tres horas para disfrutar de las composiciones de grandes grupos de la historia de la mano de sus bandas tributo. Los Thunderstruck homenajean a AC/DC , los Nice Boys a Guns & Roses, Black Hosermen a Metallica y los 666 a Iron Maiden. Hoy a las 21 horas en Sala The One, San Vicente. 12 euros.