Vuelven los héroes intergalácticos del siglo XXXI

Es la consabida secuela de Guardianes de la Galaxia, que se estrenó en 2014, con su dispar equipo de héroes intergalácticos de la mano de Marvel Studios, y empieza donde se quedó la anterior. El nuevo largometraje retoma las epopeyas espaciales irreverentes y repletas de acción de Peter Quill -alias Star-Lord- y su banda de personajes excéntricos. Ahora, a raíz de la popularidad y la fama que cosecharon salvando a Xandar, todos ellos patrullan y protegen el universo trabajando como mercenarios.



Ambientada en el contexto sonoro de Awesome Mixtape #2, la película narra las aventuras del equipo que lucha para mantener unida a su nueva familia mientras viajan por los confines del cosmos intentando desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Los viejos enemigos se convierten en nuevos aliados y los personajes favoritos de los fans provenientes de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes mientras el Universo Cinematográfico Marvel sigue expandiéndose.



Escrita y dirigida por James Gunn, que ya hizo lo propio en la primera aventura y que realizó Amanecer de los muertos, mantiene en el reparto a buena parte del equipo de actores de la cinta inicial, incluyendo a Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel (que pone la voz a un pesonaje en la verisón original) y Dave Bautista, entre otros, con presencia inicial de nombres como Kurt Russell y Sylvester Stallone.



Creados por Arnold Drake y Gene Colan en 1969, Guardianes de la Galaxia es un equipo de héroes del siglo XXXI donde cada miembro era el último de su especie. Con la segunda fase de expansión del Universo Cinematográfico Marvel, fue la primera franquicia que superó los confines de los personajes primigenios de Marvel. La película también supuso un cambio radical en el tono y el estilo de cualquiera de las anteriores franquicias cinematográficas de Marvel.



Cuando recuerda cómo se desarrolló la franquicia, el productor Kevin Feige reconoce que no siempre fue fácil hacerla realidad. «Llevábamos unos cuantos años -dijo- diciendo que queríamos hacer una película del espacio. Estudiamos los libros y nos dimos cuenta de que estábamos ante un grupo de personajes espectaculares llamado los Guardianes de la Galaxia, un cómic que se había actualizado y publicado recientemente. Nos pareció un grupo de lo más extravagante. Tan extravagante que entre ellos había un árbol y también un mapache».



Feige añadió que le encantó elaborar el proyecto para gente que no había oído hablar nunca de la historia. Y asegura que dieron un paso de gigante cuando contrataron a James Gunn. Al principio no sabía de lo que estábamos hablando. Pero cuando volvía a casa, se acordó de cuánto le gustaban este tipo de películas, cuánto le gustaban los animalitos y también los personajes».



El guionista y director James Gunn recuerda su reacción al ver cómo los personajes se integraban en el espíritu de la cultura pop. «Fue realmente gratificante --afirmó- y satisfactorio que los personajes de los Guardianes impactaran tan profundamente en tantas personas de todo el mundo. El rasgo fundamental de la película es que los Guardianes son un grupo de outsiders que se reúnen y consiguen funcionar como equipo. Por eso ha llegada a un público tan diverso. Es emocionante que los niños te digan que les ha encantado la película y que también ha gustado a sus padres y a sus abuelos. Estos personajes lograron conectar con generaciones de todo el mundo, desde Tailandia, América del Sur a Londres».



La posproducción ayudó a proporcionar Gunn la hoja de ruta para encontrar la historia de la continuación, sobre todo gracias a las reacciones del público durante las proyecciones. La forma en la que el público respondió a los diferentes elementos de la primera película dio a los realizadores una ventaja para saber qué dirección debía tomar la historia.



Lo que más me gustó de la visión de James -afirmó el productor ejecutivo Jonathan Schwartz- fue que tenía todo lo que te gusta de la película: los personajes, el humor, la acción, la música. Pero también desarrollaba la historia y la franquicia de una manera muy interesante que parecía completamente orgánica. Cada personaje es una persona diferente al final de la historia de lo que era al principio. El hecho de que los personajes evolucionen también permite avanzar a la franquicia de una manera muy honesta, y eso nos pareció tremendamente interesante».