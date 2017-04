Ayer fue Santa Faz, la romería más simbólica de la cultura cristiana de la ciudad de Alicante, ese peregrinaje de miles y cientos de miles de personas, río de humanas emociones, que sueñan con poder compartir una sola mirada a la Faz Divina. Llevo en mi muñeca, regalo de mi amigo Lalo Diez ( tengo a bien tener buenos amigos en todos los sitios de esta provincia, o eso espero? y en todos los signos políticos) una pulserita de mi querido INFORMACIÓN que seguro compartiré con su hermano Ángel y con su mujer y su hijo, y su cuñado Blas, o con su hermana, que adoro, Rosa, en un dia que se que es tan alicantino como el Macho del Castell o la mascletà de los Luceros, o las Cruces de Mayo o el Cristo de los Gitanos de Santa Cruz, mi Morenet. Con los años te haces de tradiciones más que nunca, de tierras, de enclaves, de gentes, de corazones, de fácil lágrima y de corazón tocable, y me agrada. Porque esta semana, en la que Etienne Cardiles, marido viudo de Xavier Jugelé, el policía asesinado a sangre fría por un desgraciado yihadista que en realidad es un mero asesino encubierto de una razón que no existe, me ha llegado a robar ese corazón con sus palabras. Esas que hacen este artículo. Este «finde» se lo dedico a la cultura mestiza y global, a esa mezcla de palabras, emociones, pieles, sensaciones y sensibilidades que hacen diferente nuestra civilización, menos mal, y la elevan a la categoría de arte, de valores universales y de confluencia de culturas en libertad, y en paz. Dos palabras tan difíciles hoy y tan significativas para el mañana que son viva sangre necesaria, savia imprescindible, de nuestras venas europeas para siempre. No hemos llegado hasta aquí sin valorarlo todo, y ese todo es lo que hace que hoy podamos disfrutar de nuestros sitios mixtos, encrucijada de culturas, de cocinas, músicas, teatros, amores? No puedo dejar de recordar que hay que visitar antes que retorne a su museo a Magritte, La Belle Societé, la nuestra, nuestra burguesa libre sociedad?, está esperando en el MACA, mientras la Iglesia de Santa María aguarda la visita de lo que antes fue un templo musulmán en sus raíces, hoy bajo ella. Arqueología de culturas que en la Puerta Ferrisa une ideas de civilizaciones desde antaño. Un antaño de luces y sombras que Goya retrata de maravilla en sus grabados y que también ahora se puede, y se debe, visitar en Alicante (MUBAG mediante) y de paso hoy viernes (y otros más) con la velada musical de Benjamín Sun (pianista y compositor alicantino de cuatro costados de sensibilidad y amor por el arte). Para después ir a probar un buen cuscús o un kefta o unos tagine en cualquiera de nuestros restaurantes marroquíes en la teteria Aladdin o bien un buen plato libanes en el nuevo y divino Mish Mish en el centro histórico. Puedes disfrutar de pastelitos de chuparte los dedos en Candy, en la Plaza del Acuario con terracita y te moruno ideal. Por no hablar de pakistaníes como el del Albir, donde hay dos o tres de lujo y frenesí, o los de Denia, indios tandoori y especiada riqueza de aromas y matices. Pero si queremos cambiar de tercio, el mejor armenio de la provincia está en La Zenia, Armenia Grill House donde se puede comer y bailar y hablar con muchísima gente. Gente que confluye en la excavación y su historia de Guardamar, donde la Rábita Califal de las dunas es una joya mundial que hay que ver y disfrutar, delante de la playa en unas dunas patrimonio de la naturaleza y gran historia viva. Si queremos un giro distinto, la cultura de Budha y el mensaje también de la cultura indú ancestral se han abierto paso entre nosotros por minutos. Ayurveda y meditación, con masajes y clases en vivo, se pueden dar en la playa de San Juan o en el centro de la ciudad también con Kundalini Yoga, brutal!!, o para más intensidad emocional el retiro de fines de semana de la Fundación Sakya en Petrel es único para una vida de sanación y relax mental. Y desde luego, si se pretende lo más clásico, el Monasterio de la Trinidad, en Mutxamel, es un gran plan de «finde» para serenar el alma o la Residencia Marista Santa Maria del Mar, porque hay muchas alternativas, siempre? buen «finde», y que la fuerza os acompañe, la Santa Faz ya lo hace seguro.