¡Alerta kimona! y tómatela en serio

Aburridas ya de usar las mismas prendas de siempre, el kimono reaparece en escena esta primavera para volver a ilusionarnos. Y es que los looks de inspiración oriental siempre apetecen, y esta temporada se materializa en exóticos y exuberantes batas japonesas cumpliendo los deseos de las «Japanese Girls».



Los kimonos son de esas prendas que engañan, cuando crees que no te la vas a poner apenas y va a quedar preciosa colgada del armario, es más versátil de lo que parece, y una de las prendas de abrigo perfectas de transición entre el otoño y el verano.



Además, lo mismo puedes construir looks de día con vaqueros, tops, y jerseys de cuello vuelto, que con otros más en plan evento, como el que he elegido yo para esta ocasión. Me encanta como opción de «prenda impacto» para las bodas y comuniones que se nos vienen encima ¿qué os parece la idea?



Hazte ya con esta prenda sencilla a la par que poderosa y necesaria en tu fondo de armario, que soportara intacta el paso del tiempo y las tendencias mainstream. Las colección de las firmas low cost lo confirmas y el streetstyle de las celebs son la prueba viviente, los kimonos están de moda



¿Pero cuándo no lo están?