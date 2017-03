Dead Bronco en Orihuela y Alicante

La música de raíces americanas hecha en España, lejos de ser una moda pasajera, está dando formaciones de indudable categoría y entre ellos se encuentra este combo vasco. Aunque para un profano los Dead Bronco pudieran sonar a un grupo de cualquier condado del medio oeste norteamericano, tienen su origen en Getxo. Al principio de esta década, los Bronco eran nueve músicos callejeros de influencias variadísimas y se hacían llamar Mi nombre es Bronco, con un sonido más fronterizo incluso de tintes sudamericanos, hasta que su líder Matt Horan, un estadounidense afincado en el País Vasco, disolvió la formación -de ahí viene lo de Dead Bronco- e imprimió un nuevo rumbo muy definido: música enérgica y contundente que bebe del country, el bluegrass, el hillbilly, el rockbilly y el punk, aderezado con mucha actitud punk, lo que los broncos denominan broncobilly, una mezcla de estilos con un origen común y mucha personalidad gracias al contrabajo y el lap steel y por supuesto la base rítmica y las guitarras.

El quinteto se subió al carro de la fama al ganar el premio al Mejor Videoclip en el Cinemad en 2012, consiguiendo que un año más tarde a BBC les regalase una mención especial. Ese año publicaron su primer álbum In Hell (2013), con los halagos de crítica y público; en Penitent Man (2014) profundizaron en el country; luego vino el tributo a Hank Williams en Moanin the blues (2015) en forma de Ep y recientemente el nuevo Bedridden & Hellbound dispuestos, una vez más, a llenar de hillbilly-punk con buenas dosis de country nuestras vidas. Ahora vienen por primera vez a la provincia dos noches consecutivas en Orihuela y Alicante y por ello hablamos un rato con Matt (a la derecha en la foto).

¿Qué diferencia a Dead Bronco de otros grupos de música de raíces norteamericanas que han surgido en España en los últimos años?

Hombre, diría que lo que más, el acento. Soy americano y lo noto un montón en las bandas, hay algunas que lo hacen muy bien, pero otras que no. Llevo el country en las venas y también otros estilos y creo que por mezclar tantos géneros musicales hemos podido hacer algo bastante único y nuestros directos son muy fuertes con mucha energía y cercanía con el público.

¿La etiqueta broncobilly os define? ¿Broncobilly es como psychobilly country?

Hemos puesto Broncobilly porque no me gustan las etiquetas, la verdad es que no podría ponernos en un género. Nuestra base es el country, pero mezclando influencias de punk, rockabilly, 70´s country con alternative rock y metal. No creo que somos cowpunk ni hellbilly, no sé, hacemos Broncobilly... y a tomar por...

Dead Bronco admite influencias muy variadas, desde el country y el rockbilly al death metal o el AOR. ¿Podrías decirme cuatro influencias imprescindibles?

La verdad es que todo depende de lo que estoy escuchando en el momento, así que puede variar. Como en el disco Penitent Man había mucha más influencia de punk, en el nuevo disco Bedridden & Hellbound tiene más influencia de alternative/metal: escuchaba mucho Alice in Chains y Waylon Jennings. Pero influencias que siempre estan presentes son Hank Williams Sr y Hank 3, Phil Anselmo y hasta NoFx.

Os han comparado con Hank III, ¿estás de acuerdo?

Que nos comparen con Hank III es la hostia! Me encanta el cumplido, sí.

No es fácil ganarse el respeto de crítica y público cuando se hace una música que algunos consideran tradicional, ¿piensas igual?

Estoy de acuerdo, no es nada fácil. Me sigue sorprendiendo la aceptación que estamos teniendo por toda la peninsula y por Europa, es algo que me da esperanza que no todo el mundo solo escuche los 40 Principales y radios fórmula, hay mucha gente con criterio y eso debería darle esperanza a cualquier músico. Siendo un grupo de la calle tocando por birras a llegar hacer sold outs de 700 tickets es un sueño cumplido y no sería así sin nuestros fans: el Bronco Army. Hay luz en el otro lado del túnel je je.

¿Tocaréis versiones en los conciertos de Orihuela y Alicante?

Siempre nos gusta dar nuestros respeto a los grandes, alguna versión caerá fijo.

¿Si os llamasen para tocar en un festival indie aceptaríais?

Ya nos han llamado de varios pero cuadra con nuestra gira Europea. Yo no veo ningún problema tocar en un festival indie, de hecho somos la definicion de un grupo indie, hacemos todo nosotros (D.I.Y.) sin discográfica, vendiendo discos desde el maletero del coche. Si un festival piensa que pegamos pues bien, por mí yo toco para quien sea y si les mola mejor.

¿Algún músico o grupo español con el que os gustaría grabar?

Me encantaría hacer algo con los Lupers de Cantabria, se me hacen muy divertidos y absurdos, me flipan.

LA FICHA

Viernes. La Gramola. Orihuela. Entrada 12 euros anticipada y 15 en taquilla.

Sábado. Sala Stereo. Alicante. Entrada 12 euros anticipada y 15 en taquilla