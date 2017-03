Guerra de Tambores

La compañía japonesa Drum Tao vuelve a la provincia dentro de su gira europea 2017 y lo hace con The samurai of the drums. El viernes en el Teatre Calderón de Alcoy y este sábado a las 20:00h en el Teatro Chapí de Villena. Cuerpos atléticos, percusión explosiva y ritual eterno: así se define Drum Tao que agotan las entradas en todos sus espectáculos. Con una precisión extraordinaria, energía y vigor, tocan sus gigantescos tambores exigiéndose no solo una sensación de ritmo sino un compromiso físico total.



Los tambores japoneses, o wadaiko, que utilizan en esta gira tienen un diámetro de hasta 1.7 metros, y los más grandes pesan más de 400 kilos. El sonido que invocan los artistas con sus instrumentos penetra directamente en el corazón del oyente con una mezcla de ritmo meditativo, una dinámica guerra musical y una coreografía meticulosamente sincronizada.



Más que el intento de dar a conocer el arte tradicional japonés, Tao tiene como objetivo producir un espectáculo moderno. En 2004, este grupo participó en el mayor festival del mundo de las artes, el Fringe de Edimburgo, consiguiendo ser el gran éxito de taquilla. Comenzó a difundir sus espectáculos en el extranjero tras su éxito en el ese encuentro, con su primera gira mundial durante tres meses en Alemania y Australia.Tras ser invitados a actuar en los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010, se agotaron las entradas en todas y cada una de sus actuaciones en su primera gira norteamericana en la que visitaron 44 ciudades con un total de 50 espectáculos.



Drum Tao ha redefinido el arte de la percusión Japonesa tradicional y sostiene con orgullo el premio de seguir siendo maestros indiscutibles de esta antigua forma de arte japonés.