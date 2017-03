PhotoAlicante muestra sus cartas

Por si alguien aún no se ha dado cuenta, marzo es el mes de la fotografía en Alicante. En su cuarta edición, PhotoAlicante mostrará el trabajo de cerca de un centenar de autores a través de 17 exposiciones y distintas actividades que se irán desplegando a lo largo de treinta días.

Las primeras muestras ya se han abierto en la galería Aural, donde José Maldonado explica el vacío con {Ø}; el Fórum Fnac muestra La región perdida de Andrés Lacontra; el MACA ha instalado una exposición de fotografía documental sobre el proceso creativo de Eusebio Sempere a cargo de Luis Pérez Mínguez; y este fin de semana se suman cuatro centros más.

El Freaks Arts Bar muestra Fracciones del espacio, de Robert Iakab: imágenes tomadas desde la distancia de cubiertas de la ciudad, un paisaje inesperadamente geométrico que deconstruye lo conocido hacia otras posibilidades.

El alteano Joan Alvado muestra por primera vez en Alicante su trabajo sobre la regeneración del mundo rural y el futuro del pastoreo joven a través de la Escuela de Pastores de Cataluña, premiado con el Emerging Talent Awards 2015 de Lensculture.

A partir de mañana, en El Sótano Coworking, Miriam Gironés explora a través de sus dos hijos el retrato en blanco y negro menos convencional dejando a un lado el «bonitismo», mientras que La Lonja inaugura dos proyectos: Bonavista, de David Mocha, en el que intenta fotografiar los valores intangibles del paisaje de un barrio obrero del extrarradio de Tarragona; y Pepa González muestra su propuesta sobre ela recreación del estado mental a través del cuerpo en Don't just do it.



David Mocha y Pepa González inauguran mañana (12h) respectivamente Bonavsta y Dont just do it en la Lonja (Paseo´Almte. Julio Guillén Tato).

Joan Alvado (abajo, a la izquierda) presenta School of Shepards en la Escuela Mistos (C/ Maestro Marqué, 70)

Robert Iakab ( abajo, a la derecha) muestra Fraciones del espacio en Freaks Arts Bar (C/Alona, 8)