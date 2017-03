Sábado guitarrero en Alicante

Tres bandas nacidas en Alicante la década pasada con el denominador común de las guitarras en primer plano y la contundencia de sus directos se suben este sábado por la noche al escenario de la Sala Stereo en una velada de hard y punk rock. Son los Stoneheads, una formación que se mueve entre el nu-metal, el grunge y el metal alternativo; Ego, que unen el rock duro clásico con el metal moderno; y The Limerick y su punk rock orgánico. The Limerick presenta su segundo disco Go TheLimerick Go, Ego también su segundo trabajo Sigue Latiendo, y Stoneheads su primer disco homónimo recién salido al mercado. Una oportunidad para testar el nivel de tres grupos que circulan por similares autopistas sonoras, y a un precio sin excusas: tres euros. La fiesta de las guitarras abre sus puertas a las 21.30 horas del sábado en Stereo. Sin embargo, los aficionados al rock aplastante tienen un dilema, y es que también mañana se celebra en Las Cigarreras el Metalakant Festival !!! con motivo del décimo aniversario de TNT Radio Rock, con un cartel que incluye a los alicantinos Leviatan, los ilicitanos Metralla y los murcianos Hitten (7 euros anticipada y 10 en taquilla). Leviatán se formó en 1987 y se reunió nuevamente en 2014. En 2106 publicaron su último trabajo Todo sigue igual que presentarán en Metalakant.



