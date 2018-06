Un yihadista que viajó de Torrevieja a Siria pide perdón y acepta 8 años de cárcel

El marroquí Abdeljalil Ait El Kaid ha mostardo hoy en un juicio su arrepentimiento y ha pedido perdón por su actividad como combatiente yihadista en Siria, a donde viajó desde su domicilio en Torrevieja, y su retorno para cometer atentados en Europa lo que no logró al ser detenido en junio de 2015 en Varsovia (Polonia), informa Efe.

Ante la confesión y el arrepentimiento del acusado el fiscal ha rebajado de diez a ocho años de cárcel su petición de pena, que Abdeljalil Ait El Kaid ha aceptado en la vista celebrada en la Audiencia Nacional.

"Me arrepiento de todo, todo fue muy rápido, antes estaba en otra vida pero se me cruzaron los cables", ha asegurado el acusado que ha reconocido que en España "todo el mundo se portó muy bien" con él y ha aclarado que cuando fue detenido en Polonia se disponía a retornar para atentar en países como Francia pero no en territorio español.

"Cuando en Siria me propusieron retornar pregunté si tenía que cometer algún atentado en España y me dijeron que no", ha apostillado el acusado, que ha relatado que en Siria combatió con el Estado Islámico y que incluso resultó herido de bala en una pierna.

Según el fiscal cuando fue detenido el acusado volvía a España para atentar en Barcelona siendo sus objetivos la Sagrada Familia, el Casino y un transporte público en la plaza de Cataluña.

Durante su declaración el acusado ha recordado que en agosto de 2014 decidió ir a Siria país al que accedió por la frontera con Turquía y ha relatado que resultó herido de bala durante un ataque a una base en una montaña.

Ha añadido que a raíz de quedar lesionado le encargaron labores de captación y que lo intentó a través de Facebook con una mujer que se encontraba en España a la que incluso ofreció casarse con él.



Denuncia a los Mossos

Esta mujer ha declarado hoy en el juicio que cuando se percató de que le estaba intentando captar para cometer atentados decidió denunciarlo ante los Mossos d'Esquadra, a los que facilitó su teléfono móvil y su tablet para que analizaran sus conversaciones con el acusado primero en Facebook y luego por Whatsapp y Skype.

Un guardia Civil ha testificado que ya en Siria el acusado publicó en Facebook una carta de despedida dirigida a su madre en la que le decía que no llorara por su muerte porque se había ido a hacer la yihad "por voluntad de Alá" y otra a su mujer que le indicaba que iba a ser "un mártir en nombre de Alá".

Según el fiscal Aite el Kaid regresó desde Siria a Europa junto con Reda Hame, otro supuesto yihadista detenido en agosto de 2015 en París (Francia), tras ser seleccionados por Abdelhamid Abaaoud, el presunto encargado en la organización terrorista de planificar las acciones en el extranjero.

"Las misiones encomendadas eran realizar acciones terroristas en España, Francia, Bélgica y Alemania, siendo los objetivos específicos lugares de grandes aglomeraciones como salas de fiesta, partidos de fútbol, conciertos e iglesias como la Sagrada Familia de Barcelona", según el fiscal.

Recuerda que Aite El Kaid fue detenido el 15 de junio de 2015 en Varsovia y Reda Hame el 11 de agosto en París, donde el 13 de noviembre siguiente se cometieron los atentados por tres comandos distintos con armas automáticas y explosivos.

Los terroristas dispararon contra la multitud congregada en el estadio de fútbol de Saint-Denis, en la sala de fiestas Bataclan y en diversos restaurantes de una zona céntrica, lo que provocó la muerte de 130 personas.

El fiscal destaca que el terrorista que dirigió los ataques fue Abdelhamid Abbaoud, que falleció abatido el 18 de noviembre siguiente por la Policía francesa.