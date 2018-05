Bullying en La Laguna: "Mátala, reviéntala"

El vídeo dura apenas 23 segundos, fue grabado el lunes al mediodía en el exterior del instituto La Laboral de La Laguna (Tenerife) y saltó este martes a las redes sociales y los teléfonos móviles. En él se ve cómo varios adolescentes, principalmente dos chicas, comienzan a perseguir a una estudiante de este centro que acaba de salir de su clase de primero de la ESO.

Entonces, en plena acera, una de las chicas se abalanza sobre la estudiante propinándole puñetazos y rodillazos en la cara con extrema violencia y tirándole de los pelos. Se oyen varias voces alrededor que parecen proceder de acompañantes de la agresora porque, mientras ésta le da los golpes, gritan: "Métele", "mátala", "reviéntala"... La chica detiene la paliza de repente, lo que le recrimina una de sus acompañantes. La primera responde: "Está la Policía ahí, hermano...".

Pero la persecución y las agresiones prosiguieron al menos durante más de medio kilómetro. Y no solo contra la estudiante del instituto, sino contra dos hermanas amigas de ésta que la acompañaban en ese momento.

Las madres de las menores agredidas, de 13, 14 y 15 años, presentaron este martes una denuncia ante la Policía Nacional, incluyendo el parte de lesiones. La menor hacia la que iban dirigidos los golpes e insultos tuvo que ser atendida en urgencias. Sufre contusiones, moratones en el cuello y los brazos, una contractura desde el cuello a la espalda y tiene un ojo hinchado. Aparte, presenta un cuadro de ansiedad.

El vídeo comenzó a circular este martes por las redes sociales y el WhatsApp, divulgado presuntamente por el menor que lo grabó o un acompañante, pertenecientes al grupo que atacó a la estudiante. Este ataque que aparece parcialmente en las imágenes no es un hecho puntual. La madre de la alumna de La Laboral ya había presentado meses antes una denuncia por acoso escolar ante el instituto, cuyos responsables se comprometieron a llevar a la Fiscalía de Menores, como es preceptivo.

Fuentes relacionadas con la investigación aclararon a este periódico que todo comenzó en noviembre del año pasado en la clase de primero de la ESO en la que estudia la agredida, que tiene 13 años. Un compañero de aula comenzó a insultar presuntamente a una alumna que acababa de llegar a esa clase sin razones aparentes. La menor de 13 años se solidarizó con ella e intentó defenderla de esos ataques. Entonces, siempre según la denuncia de sus padres y el relato de la propia menor, el compañero empezó a tomarla con ella.

Tal y como figura en la denuncia presentada al instituto y comunicada al servicio de asistencia ante casos de acoso escolar del Gobierno de Canarias, el menor no solo continuaría con el acoso verbal, sino que se descargó una foto del perfil de Facebook de su compañera y empezó a divulgarla entre el resto de la clase. Ella aparece en bañador durante una excursión con unas amigas. La divulgación de esa imagen, sin ningún consentimiento, hizo que un grupo de alumnos se sumaran a las burlas.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, los padres de la menor de 13 años llevaron estos hechos a los responsables del instituto, que abrieron un expediente. El presunto acosador cesó en su actitud pero solo durante unas semanas, porque volvió a reproducir los insultos y vejaciones, siempre según la denuncia.



Investigación

El centro investigó los hechos, consideró completamente inadecuada la actitud del menor y lo expulsó de forma transitoria hasta al menos el próximo día 25. Entonces ocurrió la agresión del lunes. Los padres y la propia agredida entienden que se trataría de un grupo de amigos del presunto acosador.

Son al menos seis menores, tres chicas y tres chicos, según relató la agredida en la denuncia. Aseguró que no conocía de nada a los agresores y que no son alumnos de La Laboral, sino de otro centro del Área Metropolitana. Son los que aparecen en el vídeo pidiendo que la maten mientras uno de ellos, una chica, propina las patadas.

La menor agredida se recuperaba este martes de las heridas y de la ansiedad en su casa de La Laguna. No quiere salir y se niega a ir al instituto. Los responsables del centro aconsejaron este martes a sus padres que no la llevaran a clase al menos durante unos días. Estos accedieron a no llevarla este martes, por la insistencia de la menor y su mal estado físico y psicológico, pero no quieren que su hija pierda más clases, pretenden llevarla este miércoles de nuevo y piden más apoyo al centro para que la alumna pueda recuperar la normalidad y se recupere lo antes posible de este episodio. Recuerdan que son "las víctimas" de esta situación y que la menor tiene miedo a que vuelvan a agredirla, tal y como le amenazaron los que la atacaron.

Durante la persecución por La Laguna, una de las acompañantes pudo llamar a la Policía. En esos aproximadamente 500 metros, los agresores llegaron a empotrar a la menor contra un vehículo, a agarrarla por el cuello y a propinarle más golpes de los que ya le habían dado cerca de la salida del instituto. La Policía identificó al menos a dos de las presuntas atacantes, dos menores de unos 16 años. Los agentes que llevan el caso prosiguen con la investigación para determinar las posibles responsabilidades de estos hechos.