Jusapol desmiente las subidas salariales anunciadas por el PP en la Comunidad

La plataforma de policías y guardias civiles Jusapol de Alicante ha desmentido el anuncio de la vicesecretaria regional del Partido Popular (PPCV), Elena Bastidas, sobre la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al asegurar que el acuerdo del Gobierno con las organizaciones sindicales prevé un incremento salarial pero no una equiparación, según denuncian en un comunicado.

La dirigente popular de la Comunidad Valenciana indicó el pasado lunes que el acuerdo pone fin a treinta años de desigualdades retributivas y que supondrá una subida de 260 euros para la Guardia Civil y de 202 euros para la Policia Nacional en 2018; de 488 y 380 euros en 2019; y para 2020 de 720 y 561 euros. Sin embargo, Jusapol de Alicante quiere informar a la ciudadanía de que las policias autonómicas van a seguir cobrando un mayor salario tras el acuerdo.

Jusapol Alicante desmiente que los guardias civiles "vayan a recibir 720 euros para 2020. Ni 488 en 2019 y ni tan siquiera 260€ en 2018".

Por ello, Jusapol anuncia a los ciudadanos que seguirá "exigiendo y continuará en su empeño hasta conseguir que deje de existir una discriminación tan gravosa para sus policias y guardias civiles, como la que está suponiendo que realizando el mismo trabajo e incluso en algunos momentos supliendoles, con mayores competencias y cometidos, se continúe menospreciando a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al negarles tan siquiera los mismos importes salariales, en los mismos conceptos retributivos y por las mismas cuantías, que lo que ya llevan años cobrando otras policias como las autonómicas".



Discriminación



La plataforma asegura asimismo que la discriminación todavía resulta mas gravosa si cabe tras el "acuerdo histórico" anunciado por la vicesecretaria regional del PP porque va a dar lugar a que "compañeros con mas de 30 años de su vida dedicados a la seguridad de los ciudadanos van a verse apartados de este acuerdo y no van a recibir absolutamente nada del mismo, como son los compañeros en la reserva o segunda actividad".

Asimismo, los que van a alcanzar la jubilación o retiro también son"ignorados y apartados de unas mismas condiciones que los jubilados o retirados de las Policias Autonómicas".

La subida salarial aprobada por el Gobierno, según Jusapol Alicante, "no es la que nos va a llevar a percibir el mismo salario que ya llevan años cobrando otras policías como las autonómicas". La plataforma insiste en que pese a los anuncios de los dirigentes del PP, lo que se ha acordado por el Gobierno "no es la equiparación salarial; no son las cuantías, importes ni conceptos que deberían ser para poder decir que 'a mismo trabajo mismo salario'".