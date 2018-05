La UFP denuncia la reducción de los policías contra la corrupción

Tres años después de que el grupo de la Policía Nacional que investiga los casos de corrupción en la provincia viera reducidos sus efectivos y se reforzara temporalmente tras las críticas de partidos políticos e incluso de la Generalitat, la situación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante vuelve a ser comprometida. Según la Unión Federal de Policía (UFP) de Alicante, la Jefatura «está dejando de lado esta unidad» y tras haber tenido hasta 30 funcionarios ahora sólo cuenta con la mitad de esos agentes.

De esta quincena de agentes de la UDEF, apenas cuatro o cinco son los encargados de la lucha contra la corrupción y contra el blanqueo.

La UFP denunció ayer en un comunicado que la Jefatura de la Comisaría Provincial de Alicante está llevando «a la extinción» a una unidad que ha llevado temas tan importantes como el caso Brugal o más recientemente casos de corrupción en Santa Pola, como el presunto amaño de la contrata de uniformes de la Policía Local.

La UDEF, que como tal ni siquiera existe en el catálogo de puestos de trabajo, tenía hasta ahora tres grupos: el de Blanqueo, que se encarga de esta modalidad delictiva y de la corrupción; el de Delincuencia Económica, que investiga estafas y todo tipo de delitos económicos; y el de Delitos Tecnológicos, que trata delitos relacionados con el patrimonio, el consumo, la protección al menor, la pornografía infantil, delitos contra la libertad sexual y contra el honor y la intimidad, entre otras modalidades delictivas. Estos dos últimos se han refundido en uno, «con el perjuicio que ello conlleva», asegura el sindicato.



Más denuncias

Para la Unión Federal de Policía no es normal que aumenten exponencialmente las denuncias por los delitos que investigan los agentes de la UDEF y sin embargo no se aumenta el personal en los grupos de esta unidad, que además lleva más de dos meses sin jefatura.

La Unión Federal de Policía de Alicante denuncia que no sólo no se refuerzan estos grupos que llevan «temas tan delicados y complejos», sino que también los agentes no reciben la formación necesaria y llevan dos años sin el curso específico de su especialidad. El sindicato considera que la tendencia de la UDEF con las decisiones de la Jefatura es a la desaparición.